Der Gablenzer Bürgermeister Dietmar Noack ist am Freitag ein schwerer Stein vom Herzen gefallen. Für eines seiner Sorgenkinder gibt es Hoffnung, obwohl es aus Stein ist und gut 150 Jahre auf dem Buckel hat. Der Bund und Sachsen stellen aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" 2,4 Millionen Euro bereit. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten Sachsens Innenminister Markus Ulbig und der Bürgermeister von Gablenz, Dietmar Noack, im Hochzeitszimmer vom Schloss Kromlau. Das Geld soll nicht nur der Rakotzbrücke zugute kommen, sondern auch bei der Neugestaltung der knapp 200 Hektar großen Parkanlage eingesetzt werden.

Es hat lange gedauert, bis in Dresden und Berlin die Bedeutung des Baudenkmals im Kromlauer Park gewürdigt wurde. Die kleine Gemeinde Gablenz mit etwa 1.600 Einwohnern ist finanziell mit dem Erhalt des Schlosses und der Parkanlage in Kromlau überfordert. Obwohl Denkmalschützer und Bürgermeister immer wieder auf den maroden Zustand der Rakotzbrücke hingewiesen hatte, rührte sich nichts. Seit vier Jahren übte sich Bürgermeister Dietmar Noack im Schreiben von Förderanträgen. Immer wieder wurden sie abgelehnt. Der Schriftverkehr füllt mittlerweile einige Aktenordner.

Wir reden hier von einem 25-jährigen Sanierungsstau. Das müssen wir jetzt aufholen. Die Brücke ist in einem baulich sehr schlechten Zustand. Feuchtigkeit sowie Frost haben schwere Schäden hinterlassen.

Die Rakotzbrücke hat in den letzten Jahren vor allem über das Internet einen beachtlichen Bekanntheitsgrad erreicht. Nachhaltig dazu beigetragen hat ein Münchner Fotograf.

Für einen Wettbewerb eines Limonadenherstellers hatte er einen BMX-Fahrer im Radstand auf dem Scheitel der Rakotzbrücke abgelichtet und gewonnen. Die schmale Brücke hätte damals bereits einstürzen können, meint der Denkmalpfleger. Bislang ist es am Rakotzsee noch zu keinem Unfall gekommen, obwohl sich um das Bauwerk zahlreiche Legenden ranken.

Vor mehr als 100 Jahren soll ein Zimmermann aus Gablenz von der Teufelsbrücke in den gleichnamigen See gestürzt und dann im schwarzen Wasser ertrunken sein.

Das dunkle Wasser unter der Teufelsbrücke stammt von der Braunkohle, die hier im Muskauer Faltenbogen an die Oberfläche kommt. Dort oxidiert sie und färbt das Wasser fast schwarz, erklärt der Gablenzer Karl-Heinz Krahl. Wie Karl-Heinz Krahl sind die Einheimischen stolz auf ihren Kromlauer Park. Auch deshalb hofft Bürgermeister Dieter Noack, dass die Parkanlage samt Rakotzbrücke der Nachwelt erhalten bleibt.

Auch die eingestürzte Grotte aus Basalt soll wieder aufgebaut werden. Sie war in den 1950er-Jahren zusammengefallen. Ebenfalls geplant ist, die mehr als vier Meter lange Basaltsäule auf die Spitze des künstlichen Felsens im See zu setzen. Sie war vor einigen Jahren abgebrochen. Die Denkmalpflege ist in ganz Europa auf der Suche nach einer passenden Balsaltsäule. Das ist nicht einfach, denn die einstigen Steinbrüche sind geschlossen oder stehen unter Naturschutz, erklärt Denkmalpfleger Udo Frenschkowski.