Nun kann sie im Bedarfsfall jederzeit die 1,20 Meter lange und acht Kilogramm schwere mobile Alu-Rampe rausholen, an die Stufe anlegen und so Rollstuhlfahrern den Zugang zu ihrem Laden ermöglichen. "Das ist eine großartige Sache. Die Rampe verändert nicht das Stadtbild, stört und behindert niemanden", schwärmt die Buchhändlerin.

Neben der Buchhandlung sind auch künftig das Weihnachtshaus in der Fleischerstraße, das Kartoffelhaus in der Steinstraße sowie das Ratscafé am Untermarkt über eine mobile Rampe für Rollstuhlfahrer erreichbar. Die Geschäfte sind durch einen großen Aufkleber mit einem Rolli drauf zu erkennen.