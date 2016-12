In Görlitz haben Passanten offenbar einen Schmuckdiebstahl vereitelt. Ein Beamter des Lagezentrums der Polizei bestätigte MDR SACHSEN eine Raubstraftat in einem Juweliergeschäft. Der mutmaßliche Täter befinde sich in Polizeigewahrsam. Details seiner Festnahme und zur Tat wollte die Polizei zunächst nicht nennen. Reporterfotos zeigen, wie ein Mann von drei Personen überwältigt und der Polizei übergeben wird. Die Mann soll sich in einem Juwelierladen zunächst Schmuckstücke zeigen lassen haben. Offenbar hat er diese dann gegriffen und ist aus dem Laden gerannt. Menschen kamen bei dem Überfall nach Polizeiangaben nicht zu Schaden. Der Laden musste aber das Weihnachtsgeschäft vorzeitig beenden und schloss.

Die Polizei hat in Görlitz einen Mann festgenommen, der mutmaßlich Schmuck stehlen wollte. Bildrechte: MDR/Matthias Wehnert