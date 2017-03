In Zittau haben Fußballfreunde einen Fanclub gegründet, der sich nicht etwa Dynamo Dresden, sondern dem Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig verschrieben hat.



"Erste Bundesliga in Sachsen und das fast vor der Haustür", schwärmt Gerhard Watterott. Deshalb hat der 63-Jährige zusammen mit einigen Freunden den "Bulls Fanclub Oberlausitz" gegründet. Die Idee schmorte schon seit einigen Monaten in den Köpfen der Beteiligten. Nachdem die Rasenballer in die zweite Bundesliga aufgestiegen waren, pilgerten die Oberlausitzer zu deren Heimspielen nach Leipzig.

Marvin Compper, Stefan Ilsanker, Willi Orban und Torjäger Timo Werner. Torjubel nach dem 1:0. Bildrechte: Picture Point