Auch an einem Sonntag sind in Leppersdorf eindeutig mehr Autos und Lkw als Menschen unterwegs. Kaum eine Minute, an der mal nicht ein Pkw vorbeifährt oder ein Milchlaster in die Werkseinfahrt zu Sachsenmilch einbiegt. Im Vergleich zu den Wochentagen ist das aber nicht viel. An einem normalen Arbeitstag würden um die 10.000 Fahrzeuge durch den kleinen Ort rollen, meint Ortsvortsteher Volker Lehmann. Neben den Lkw seien dies vor allem die 2.000 Mitarbeiter von Sachsenmilch, die zur Arbeit fahren. Dazu kommt der Durchgangsverkehr von und zur Autobahn.

Neben der Verkehrsbelastung wurmt Ortsvorsteher Lehmann aber auch noch etwas anderes: Die Gemeinde Wachau, zu der Leppersdorf gehört, hat auch finanziell nicht so viel von einem noch größeren Müller-Milch-Werk, wie man vermuten könnte. Denn die vielen Millionen Euro an Gewerbesteuern, die das Unternehmen zahlt, bleiben nur zu einem Teil im Ort. Wachau muss an den Freistaat eine sogenannte "Reichensteuer" zahlen, die er dann an ärmere Gemeinden verteilt. Bis Ende vergangenen Jahres waren das noch 50 Prozent des Geldes, das über dem festgelegten Eigenbedarf der Kommune liegt. So musste Wachau zum Beispiel 2015 rund vier Millionen Euro an den Freistaat abgeben. Seit 2017 aber wurde die Abgabe immerhin auf 40 Prozent gesenkt. So kann unter anderem ein Dorfgemeinschaftshaus in Leppersdorf gebaut werden. Weniger Verkehr bringt das aber nicht.