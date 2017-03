Bildrechte: Oberbürgermeisterbüro Weißwasser

Torsten Pötzsch, Oberbürgermeister von Weißwasser war etwas überrascht von der Entscheidung, dass die LEAG künftig nur noch einen kleinen Teil des Abbaugebietes Nochten II in Anspruch nehmen will. Im Interview mit MDR SACHSEN sagte er, die betroffenen Menschen hätten sich - anders als in anderen Regionen – schon mit der Entscheidung engagiert und ihre neue Lebenssituation geplant. Viele hätten beispielsweise schon Grundstücke gekauft.



Was die Entscheidung der LEAG für die ohnehin angespannte Arbeitsplatzsituation in der Region Weißwasser bedeutet, sei bislang noch unklar. Gespräche dazu würden in der kommenden Woche mit der LEAG und den betroffenen Kommunen geführt.