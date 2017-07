Und als er wieder Muße hatte, sich der Sache anzunehmen, das war um 1530, da waren alle Städte der Lausitz schon ins Lager der Reformation gewechselt. Peter Knüvener Direktor der Städtischen Museen Zittau

"Wes der Fürst, des der Glaub"

Nur die Zisterzienserinnen-Klöster Marienstern und Marienthal sowie das Domstift Bautzen widersetzten sich der Reformation. Domdekan Johann Leisentritt kooperierte jedoch mit den Protestanten. Ja er teilte den Petridom mit ihnen, bis heute eine Simultankirche.



In Kursachsen und auch in Brandenburg bestimmten die Landesherren über die Religion ihrer Untertanen nach der Formel Cuius regio, eius religio, wes der Fürst, des der Glaub. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

Selbstbewusst durch wirtschaftlichen Erfolg

Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel Die Bürger von Zittau, Löbau oder Görlitz fühlten sich dem Adel und auch der katholischen Landesherrschaft ebenbürtig. Ihr Selbstbewusstsein bezogen sie aus großem wirtschaftlichen Erfolg. Zeugnis dafür sind die prächtigen Bürgerhäuser in Zittau, aber auch die kunstvollen Epitaphien in den Kirchen. Die Schnitzwerke mit Inschriften und Bildern erinnern bis heute an die verstorbenen Bürgermeister, Ratsherren, Handwerker oder Pfarrer.



80 dieser Kunstwerke aus mehreren Zittauer Kirche blieben erhalten. Sie werden großenteils in der frisch restaurierten ehemaligen Klosterkirche der Franziskaner gezeigt.

Wir haben eine neue Museumsinsel in Deutschland. Wenn Sie unseren Komplex hier sehen, haben Sie das Franziskanerkloster, jetzt die Klosterkirche und rechts hinten ist der Hefterbau, der ja schon als Wunderkammer angelegt ist. Darauf kann Zittau stolz sein, darauf kann die Region stolz sein. Selbst unsere Nachbarn in Tschechien und Polen gucken da neugierig. Thomas Zenker Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Zittau

Ohne Menschen wie Bernd Wabersich, einem ehemaligen Lok-Schlosser, wäre das kaum möglich gewesen. Schon zu DDR-Zeiten hatte er sich bemüht, sakrale Kunstwerke wie die aus der verlassenen Kirche zum Heiligen Kreuz zu retten. Sie ist heute das Museum der berühmten Zittauer Fastentücher.

Wir haben im Oktober 1986 angefangen, die Kreuzkirche zu sichern und zu sanieren. Die war damals kurz vor dem Einsturz. Bernd Wabersich Retter des Epitaphienschatzes

Kein Glaubenskrieg in der Oberlausitz

Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel Der heute 66-jährige Rentner hat seit 1995, zusammen mit Restauratoren der Hochschule für Bildende Künstler in Dresden, an der Sicherung, Katalogisierung und Erforschung der Epitaphien gearbeitet. Der deutschlandweit größte Epitaphienschatz wurde so zum Kernstück der Ausstellung im Museum Franziskanerkloster. Sie berichten vom Leben und Sterben wichtiger Persönlichkeiten der Stadt, die enge Beziehungen zu den Reformatoren in Wittenberg unterhielten, zu Melanchthon aber auch zu Luther.

Einen Glaubenskrieg oder eine Gegenreform wie in Böhmen gab es in der Oberlausitz nicht. Katholische Einrichtungen wurden im 16. Jahrhundert nicht aufgelöst, anders als im sächsischen Kernland. So konnten die Klöster Marienstern und Marienthal sowie das Bautzener Domstift weiter bestehen.

Man fragt sich natürlich, wie kann das gehen, dass die nebeneinander über all die Jahrhunderte existieren können, ohne sich die Köpfe einzuschlagen? Das untersuchen wir in der Ausstellung. Peter Knüvener Direktor der Städtischen Museen Zittau

1635 gingen beide Markgrafentümer an Sachsen über. Dadurch konnte das Status quo zwischen Protestanten und Katholiken aufrechterhalten werden. In der Oberlausitz blieb das bis in die heutige Zeit so.