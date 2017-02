Es sind echte Saatgutschätze, die Stefan Michalk auf dem Tisch in seinem Kleingarten ausgebreitet hat: Aus den teils unscheinbaren Samen sollen bald Böhmischer Strunk, Haferwurzel oder die Bautzener Kastengurke wachsen. Zu kaufen gibt es dieses Saatgut kaum. Wer es möchte, der muss es tauschen, so wie Stefan Michalk. Der Hobbygärtner aus der Nähe von Bautzen betreibt im Internet den Gartenblog "Parzelle 94" und hat alte Gemüsesorten für sich entdeckt.

Kurz vor dem Start der Gartensaison werden ihre Samen auf Saatguttauschbörsen angeboten, die in den kommenden Wochen in ganz Sachsen stattfinden. Die Währung, mit der hier bezahlt wird, ist ausschließlich das Saatgut, erklärt Stefan Michalk das Prinzip: "Man baut das Saatgut an, was man auf der Tauschbörse erhält und macht daraus wieder Saatgut. So hat man dann im nächsten Jahr wieder etwas zum Tauschen." Auf diese Weise leisten die Hobbygärtner ihren Beitrag, diese alten und bewährten Sorten zu erhalten.

Alte Sorten erhalten Pflanzenvielvalt

Stefan Michalk bewirtschaftet einen Kleingarten in der Nähe von Bautzen und schreibt darüber in einem Gartenblog. Bildrechte: MDR/Viola Simank Einige regionale Sorten wurden regelrecht wiederbelebt, zum Beispiel die Bautzener Kastengurke oder der Bautzener Dauerkopf, ein Kopfsalat. Deren Samen schlummerten in Genbanken, bis sie vom Verein zu Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt aufgespürt und in die Erde gebracht wurden. Seit ein paar Jahren sind die Sorten dank der Saatguttauschbörsen auch in die Oberlausitzer Gärten zurückgekehrt. Mit der Kastengurke zum Beispiel hat auch Stefan Michalk gute Erfahrungen gemacht, über die er in seinem Gartenblog berichtet. Sie schmecke sehr gut, ob frisch oder eingelegt. Und das Beste: "Sie wächst in jedem Boden schnell und ertragreich."

Der Vorteil der regionalen Sorten: Sie haben sich optimal an das Klima und die Böden der Region angepasst. Denn früher hat man das Saatgut selbst gewonnen, und zwar aus den Pflanzen, die besonders ertragreich und widerstandsfähig waren. So entstand auch die Kopfsalatsorte "Bautzener Dauerkopf": Sie schießt nicht so schnell ins Kraut und ist lange haltbar. Ein Bautzener Gärtnermeister hatte sie in den 1920er Jahren gezüchten. Dessen Nachfahren betreiben auch heute noch in Bautzen eine Gärtnerei.

Robust und ertragreich: regionale Sorten

Samen der Stangenbohne "Rote von Königshain". Das Saatgut stammt aus dem Kräutergarten vom Schloss Königshain. Bildrechte: MDR/Viola Simank Den Dauerkopf hat Gartenblogger Stefan Michalk noch nicht ausprobiert, dafür aber den Böhmischen Strunk, eine Art Kreuzung aus Kohl und Kohlrabi. Anstelle der Knolle hat er unten einen verdickten Stengel. "Eine erstaunlich robuste Pflanze, die man in milden Wintern im Boden lassen kann und die nicht verholzt", sagt Michalk. Inzwischen kann er dessen Samen selbst vermehren und ihn gegen andere Raritäten eintauschen – wie zum Beispiel die Haferwurzel, ein Wurzelgemüse, das er in diesem Jahr erstmals anbauen will.

Aber auch wer keine Samenraritäten zum Tauschen hat, ist auf den Saatgutbörsen herzlich willkommen. Dann gibt’s ein kleines "Startguthaben", in der Hoffnung, dass der Beschenkte daraus eigenes Saatgut macht und zur nächsten Tauschbörse mitbringt. Wer es ausprobieren möchte: In den kommenden Wochen gibt es auch in der Oberlausitz entsprechende Tauschbörsen.

Die Zeichnung auf der Monstranzbohne ist eine Laune der Natur. Sie erinnert an einen Engel und wird auch gerne für Schmuck verwendet. Man kann die Stangenbohne aber natürlich auch essen. Bildrechte: MDR/Viola Simank Saatguttauschbörsen in der Oberlausitz 19. Februar | 15 Uhr

Gemeindesaal Nebelschütz



19. Februar | 14-17 Uhr

Bauernhof Ladusch, Kreba-Neudorf



25. Februar | 14-17 Uhr

Schützenhaus Ebersbach



26. März | 14-17 Uhr

Kühlhaus Görlitz