Glücksspiel Sachsen geht gegen illegale Spielhallen vor

Wie Holm Felber MDR Sachsen berichtet, wurden bisher 44 Standorte gemeldet. "Wir haben aber noch keinen vollständigen Überblick", sagt der Sprecher der Landesdirektion. Die betreffenden Betreiber erhielten nun ein Anhörungsschreiben zur Schließung ihrer Spielhallen. Auch seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, so Felber. Den Inhabern drohen dabei Bußgelder bis zu einer halben Million Euro. Bei Zwangsschließungen würden zusätzlich bis zu 25.000 Euro fällig, heißt es von der Behörde. Auch behalte man sich vor, in diesen Fällen Strafanzeige wegen illegalen Glückspiels zu erstatten.

Manche Casinos in Sachsen lassen illegal die Kugel rollen. Bildrechte: colourbox.com

Der neue Glücksspielstaatsvertrag ist 2012 in Kraft getreten. Nach diesem ist unter anderem ein Mindestabstand von 250 Metern Luftlinie zu allgemeinbildenden Schulen sowie weiteren Spielhallen vorgeschrieben. Außerdem wird der Verbund mehrerer Casinos ausgeschlossen. Neben den 170 weiter genehmigten alten Spielhallen haben in den vergangenen fünf Jahren zusätzlich 119 neue eröffnet. Damit befinden sich laut Landesdirektion in Sachsen aktuell 289 Casinos legal am Markt.