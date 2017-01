Staub hängt in der kalten Luft der Stadthalle. In einer Ecke des großen Saals brechen zwei Bauarbeiter mit dem Bohrhammer letzte Teile der alten Erdgeschossdecke heraus. "Jetzt werden noch die Unterzüge zurückgebaut", erklärt Projektleiter Manuel Auster, "und die Stützpfeiler, die man sieht, tragen dann später auch die neue Decke."

Wenn alle Stahlträger der alten Decke ausgebaut sind, wird als nächstes eingeschalt und die Stahlbetondecke in zwei Abschnitten gegossen. Anfang April soll die Rohbaudecke fertig sein. "Die neue Decke aus Stahlbeton soll die Tragfähigkeit des Saalfußbodens erhöhen, so dass er den heutigen Vorgaben entspricht", sagt Statiker Ulrich Langner. 500 Kilogramm pro Quadratmeter muss er abhalten können. Die alte Decke konnte das nicht.

Seit dem Beginn der Bauarbeiten im Sommer 2015 ist in der Stadthalle viel passiert. "Wir haben die Halle statisch gesichert und dazu vier Strebepfeiler und die Seitendächer erneuert", sagt Manuel Auster. Seit letztem November läuft der zweite Bauabschnitt. Den Anfang machte der Saalfußboden, der zugleich die Decke des Erdgeschosses ist. Das Parkett wurde ausgebaut, die Decke abgerissen. "Wir werden dann in diesem Jahr noch die 14 Saalfenster nach historischem Vorbild erneuern und alle Dächer bis auf das vom großen Saal und das Bühnendach sanieren", kündigt der Projektleiter an. Bis Ende dieses Jahres soll der zweite Bauabschnitt erledigt sein.