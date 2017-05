In den freien Schkola-Schulen lernen die Kinder nicht im Frontalunterricht wie an vielen anderen Schulen, sondern im freien Unterricht. Die Schüler erschließen sich teilweise die Lerninhalte selbst und werden dabei von den Lehrern begleitetet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nun hat es mit dem Deutschen Schulpreis ja nicht auf Anhieb geklappt.

Die erste Reaktion unserer Schüler war, die haben's alle verdient und es waren tolle Schulen und wir machen das einfach nochmal. Wir freuen uns mit den anderen.

Das heißt, die Schkola wird sich wieder um die Auszeichnung bewerben?

Auf jeden Fall. Uns wurde gesagt, dass es sehr knapp war und wir sollten uns unbedingt noch einmal bewerben. Es gibt ja jetzt auch ein zweijähriges Coaching und dann werden wir gucken und das Beste daraus machen. Ob wir uns schon für den nächsten Schulpreis wieder bewerben, ist offen. Bis Oktober haben wir dafür Zeit. Ich brauche dafür die Eltern, Schüler und das Kollegium hinter mir. Das werden wir besprechen, wenn wir wieder zu Hause sind.

Was ist das für ein Gefühl, überhaupt zu den nominierten Schulen zu gehören?

Wir sind sehr, sehr stolz, dass wir das überhaupt erreicht haben. Wir haben uns gestern mit Vertretern anderer Schulen unterhalten, die sich schon zwei, drei Mal beworben haben und gehören jetzt erst zu den Nominierten. Die anderen hatten uns gegenüber eine große Hochachtung, dass wir es gleich beim ersten Mal geschafft hatten. Das war für uns schon ein sehr freudiges Gefühl. Ich bin auch dankbar, dass wir in der Region so einen Schulverbund aufbauen konnten und den Eltern, die uns da vertrauen.

Warum hat sich der Schkola-Schulverbund um den Deutschen Schulpreis beworben?

Ute Wunderlich ist Geschäftsführerin des Schkola-Schulverbundes und hat ihn mit aufgebaut. Bildrechte: MDR/Peggy Wolter Wir haben in den letzten Jahren viel in der Schkola gearbeitet und gedacht, jetzt wäre es mal Zeit, sich mit anderen Schulen zu messen. Um zu schauen, was wir von anderen lernen können und was andere von uns lernen können. Ich habe mich dann vom Sächsischen Bildungsinstitut beraten lassen. Dort sagte man, machen Sie's. Und dann haben wir es einfach getan. Das Kollegium stand dahinter. Und für uns war es eine interne Evaluation, um zu sehen, was bei uns gut klappt und wo wir uns noch entwickeln müssen. Und so lief dann auch der Jurybesuch ab. Die haben geschaut, wo unsere Stärken sind und welche Dinge wir noch ausbauen müssen.

Was sind denn die Stärken der Schkola?

Die Jury hat festgestellt, dass es bei uns wirklich ein Lernen ist. Wir sind keine lehrende Institution, sondern bei uns lernen die Schüler auf Augenhöhe mit den Lernbegleitern. Weiterhin stellte die Jury fest, dass in unseren Schulen ein sehr gemeinschaftliches und wohlwollendes Klima herrscht. Die Leistungen stimmen, die Kinder gehen gerne in die Schule, wir sind vernetzt in der Region. Die regionalen Träger in der Region haben positiv bewertet, dass es die Schkola hier gibt. Dann wurde gelobt, dass bei uns die Kinder von klein auf Tschechisch und Polnisch lernen und dass wir das an den wöchentlichen Begegnungstagen vertiefen.

Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?

Die Jury hat uns den Tipp gegeben, dass unsere Schüler unser Konzept besser erklären können als wir Erwachsenen. Die Jury wollte uns damit sagen, wir sollen unsere gute Arbeit noch besser nach außen verkaufen.

Dann können Sie das jetzt tun. Wie sieht das Konzept der Schkola aus?

Voneinander lernen – miteinander leben. Das bedeutet, dass die Kinder bei uns von der ersten Klasse an Tschechisch und Polnisch lernen. Dazu gehört auch, dass sie sich einmal in der Woche mit tschechischen und polnischen Kindern treffen und dort Unterrichtsinhalte gemeinsam bearbeiten und lernen. Es bedeutet, dass wir mit offenen Unterrichtsformen wie Wochenplan-Studienzeiten arbeiten, dass wir Dinge, die lebensnah sind, auch in den Unterricht einbauen. Es bedeutet auch, dass die Kinder Lerninhalte selber erarbeiten. Dabei müssen sie überlegen, mit wem sie das tun möchten und in welcher Zeit sie lernen wollen. Wir Lehrer sind dabei eher Lernbegleiter. Und wir zögern den Druck mit Noten so lange wie möglich hinaus, damit sich die Kinder besser den Lerninhalten zuwenden können.

Sie sagten, die Kinder lernen Dinge, die lebensnah sind. Was zum Beispiel?

Zum Schulverbund gehört unter anderem die Schkola "Oberland" in Ebersbach. Hier lernen Schüler von der ersten bis zur zwölften Klasse unter einem Dach. Bildrechte: MDR/Lutz Günther Bei den Kleinen ist das so, dass sie sehr handlungsorientiert lernen und zum Beispiel mit Kastanien Mathe oder Deutsch erkunden. Bei den größeren Schülern haben wir den Praxisunterricht, wo sich die Schüler ab der 7. Klasse einem Projekt widmen, wo sie sich selber entfalten wollen und das dann mit einer Abschlusspräsentation in der Klasse 10 beenden. Da gibt es zum Beispiel die Praxisgruppe "Keramik". Die Schüler stellen Keramik her und müssen die dann auch verkaufen. Oder es gibt eine Gruppe "Veranstaltungsmanagement". Die organisiert an der Schkola alle Veranstaltungen – Deutsch, Polnisch, Tschechisch für 300 Schüler - und das von den Einladungen bis zur Auswertung am Ende. Das ist für uns praxisnah, was die Schüler später auch brauchen.

Die Schkola ist ja ein Schulverbund. Können Sie dazu etwas sagen?

Begonnen haben wir 1995 mit der Freien Mittelschule für Wirtschaft in Jonsdorf. 1999 kam dann die Schkola Hartau dazu mit den Begegnungstagen und dem offenen Unterricht. 2003 kam die Schkola "Oberland" in Ebersbach als Grundschule dazu, 2005 die Schkola Ostritz. 2006 haben wir in der Schkola "Oberland" unser Gymnasium aufgebaut. Der Schulverbund wurde 2007 gegründet. So, wie die Schulen auf deutscher Seite gewachsen sind, sind auch die Partnerschaften nach Polen und Tschechien gewachsen. Wir haben heute zwei Partnerschulen in Rumburk, drei in Bogatynia. Zu uns gehört auch noch die Kindertagesstätte "Zwergenhäusel" in Lückendorf, die wir 2009 übernommen haben und die den Kontakt zu einer Kita in Jablonec pflegt. Insgesamt gehören auf deutscher Seite zum Schulverbund drei Grund-, zwei Mittelschulen und ein Gymnasium. Und Ende 2015 haben wir noch die Geschäftsbesorgung für die Schkola ergodia übernommen. Das ist eine Berufsfachschule in Zittau.

Wie viele Schüler und Lehrer hat die Schkola?

Auf deutscher Seite sind das 560 Schüler, auf der tschechischen und polnischen Seite etwa genauso viele. Und wir haben hier 60 Pädagogen, plus 60 in Tschechien und Polen.

Wie viele Plätze stehen jedes Jahr für neue Schüler zur Verfügung?

Übern Daumen gepeilt sind es 24 pro Schule. Man kann sich, wenn das Kind geboren ist, ganz unverbindlich bei uns anmelden. Ein Jahr vor Schulbeginn gibt es dann die Vertragsgespräche. Da geht es zum einen nach der Reihenfolge der Anmeldung, aber wir gucken auch nach dem Mädchen-Jungen-Verhältnis. Und wenn wir Kinder mit einer Behinderung haben, dann machen wir auch die Klassen nicht so groß.

Deutscher Schulpreis 2017 Der mit insgesamt 265.000 Euro dotierte Schulpreis gilt als eine der

wichtigsten Auszeichnungen dieser Art in Deutschland. Er wird vergeben von der Robert-Bosch-Stiftung und er Heidehof-Stiftung. Seit dem Start 2006 haben sich dafür mehr als 2.000 Schulen beworben. Die Jury bewertet

sechs Bereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität,

Verantwortung, Schulleben und Schule als lernende Institution.



Hauptpreis: Berufsschule Elisabeth Selbert in Hameln, Niedersachsen



Weitere Preisträger: Waldparkschule in

Heidelberg, Gymnasium Kirchheim bei München, Grundschule

Borchshöhe in Bremen, Europaschule Bornheim in

Nordrhein-Westfalen sowie die Deutsche Schule Rio de Janeiro



Nominierte Schulen:

- Waldparkschule Heidelberg, Baden-Württemberg

- Berufliche Schulen Altötting, Bayern

- Gymnasium Kirchheim bei München, Bayern

- Grundschule Borchshöhe Bremen

- Elisabeth-Selbert-Schule, Berufsbildende Schule des Landkreises

Hameln-Pyrmont, Hameln, Niedersachsen

- Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück, Niedersachsen

- Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen

- Grundschule Schimmeldewog, Wald-Michelbach/Unterschönmattenwag,

Hessen

- Europaschule Bornheim, Nordrhein-Westfalen

- Gymnasium Essen Nord-Ost, Nordrhein-Westfalen

- Gesamtschule Else Lasker-Schüler, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

- SCHKOLA Schulverbund, Zittau OT Hartau, Sachsen

- Deutsche Schule Rio de Janeiro, Brasilien

- German International School Boston, USA



Jedes Jahr werden insgesamt sechs Schulen mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. Die beste Schule des Jahres erhält den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis. Fünf weitere Schulen erhalten Preise in Höhe von jeweils 25.000 Euro. Alle weiteren nominierten Schulen erhalten Anerkennungspreise von je 5.000 Euro.