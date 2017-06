Unfall mit Schwerverletzten in Horka Zwei Pkw krachen auf gerader Strecke aufeinander

Bei einem Unfall in Horka im Landkreis Görlitz sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion auf Anfrage von MDR SACHSEN sagte, waren am Sonnabendnachmittag auf gerader Strecke zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Über mögliche Ursachen konnte der Sprecher noch keine Angaben machen, da die Unfallaufnahme am frühen Abend noch andauerte. Die beiden Schwerverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, eine Person mit dem Rettungshubschrauber. "Dort wird dann die Schwere der Verletzungen festgestellt", so der Sprecher weiter.



Die Einsatzlage am Pfingstwochenende sei bisher enorm, hieß es in der Polizeidirektion Görlitz weiter. "Betrunkene, Ladendiebe, hilflose Personen - es ist alles dabei", sagte der Sprecher. Dazu komme das große Treffen der Tuning-Szene am Flugplatz Bautzen-Litten, das die Polizei im Auge habe. Mit bangem Blick schaue man in Görlitz auch auf die Wetterwarnungen, die für den Samstagabend für Sachsen angekündigt sind.