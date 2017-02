Die Polizei in Bautzen sucht Zeugen eines Streits unter Jugendlichen. Demnach ist es am Donnerstag vor einer Schule zu der Auseinandersetzung gekommen, an der sowohl Deutsche als auch "Personen mit Migrationshintergrund" beteiligt gewesen sein sollen. Einer der Beteiligten soll dabei mit Pfefferspray gesprüht haben.