Tagebau ist nicht unbedingt das Stichwort, das viele Menschen im Kopf haben, wenn sie an Urlaub denken. Die Lausitz prägte über einen langen Zeitraum aber genau das. Früher gerodete Wälder, karge Baggerlandschaften, Industrieanlagen, heute blühende Natur, Badeseen und historische Altstädte. Genau das ist es, was die Lausitz als Region zu bieten hat. Denn dort wo über Jahrzente Braunkohle gefördert wurde, erstreckt sich heute See an See. Die Natur nimmt sich zurück, was ihr entrissen wurde und das macht die Region inzwischen zu einem beliebten Urlaubsziel. Die Seenlandtage geben für Touristen und Einwohner einen Überblick über die Vielseitigkeit. Eine Auswahl: