Bürgermeisterin Karin Berndt freut sich schon auf Montag. Dann werden die 22 Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klasse mit Zuckertüten in der Oberschule Seifhennersdorf begrüßt. Sie haben Unterrichtsbedingungen, auf die so mancher neidisch blickt. Denn an der einzügigen Schule gibt es bisher nur drei Klassen, schließlich hat sie im Schuljahr 2015/16 einen Neustart hingelegt.

Protestunterricht und Gerichtsverhandlungen

Zuvor hatte Seifhennersdorf jahrelang um den Erhalt seiner damaligen Mittelschule gekämpft. Weil sich 2012 weniger als die vorgeschriebenen 20 Kinder angemeldet haben, sollte keine fünfte Klasse mehr eingerichtet und die Jungen und Mädchen auf die umliegenden Orte verteilt werden. Zahlreiche Eltern protestierten dagegen und organisierten den Unterricht selbst. Pensionierte und freiberufliche Lehrer übernahmen die Schulausbildung. Eltern, Kinder und Lehrer sowie Bürgermeisterin Karin Berndt machten als "Schulrebellen von Seifhennersdorf" bundesweit Schlagzeilen.

Die Stadt klagte gegen die Schließung. Es ging bis ans Bundesverfassungsgericht, dass Ende 2014 für die Kommune entschied. Im Herbst 2015 wurde die Oberschule mit einer fünften Klasse wiedereröffnet, seitdem kam jedes Schuljahr eine Klasse hinzu. Bürgermeisterin Berndt sieht deshalb optimistisch in die Zukunft: "Unsere Schülerzahlen und die Prognosen, die wir an das Gericht geliefert haben, die haben sich bestätigt. Es sind sogar mehr Schüler da."

Großer Imageschaden für Schule

Die Bürgermeisterin gibt aber auch zu bedenken, dass die Oberschule durch die Querelen und Streitigkeiten einen großen Imageschaden erlitten hat. Es gebe bei so manchen im Ort immer noch Vorbehalte gegen die Schule. Sie sei deshalb den Eltern dankbar, die so mutig sind, ihre Kinder an der Seifhennersdorfer Oberschule anzumelden, so Karin Berndt.

Bildrechte: Karin Berndt Unser Vorteil ist, dass wir eine kleine familiäre Schule haben, wo wir uns um jedes Kind individuell kümmern können. Karin Berndt, Bürgermeisterin von Seifhennersdorf

Neue Schulleiterin

Mit dem neuen Schuljahr hat die Oberschule nun endlich eine eigene Schulleiterin, wenn auch vorerst nur kommissarisch. Bisher hatte ein Schulleiter aus Großschönau die Oberschule mitgeleitet. Karin Berndt hofft, dass die neue Schulleiterin auch bleiben kann. Neben ihr gibt es außerdem drei festangestellte Lehrer an der Oberschule, alle anderen Lehrkräfte sind Gastlehrer von anderen Schulen.

Die Kinder der "Schulrebellen" gehen übrigens nicht mehr an die Oberschule in Seifhennersdorf. Sie waren nach dem Ende des Protestunterrichts an eine freie Schule nach Rietschen gewechselt. Von dort hätten sie aber nach der Neugenehmigung der Oberschule nicht mehr nach Seifhennersdorf zurück gedurft, bedauert Karin Berndt. Sie wurden stattdessen an eine Zittauer Schule versetzt.