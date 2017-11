In der Oberlausitz registriert die Polizeidirektion Görlitz einen Rückgang der Kriminalität. Im Vergleich zu 2015 sank im Vorjahr die Zahl der Straftaten um sechs Prozent auf 36.655. Doch eine Serie von Garageneinbrüchen verhagelt der Polizei in Görlitz die positive Bilanz.

So knackten die Diebe beispielsweise in der Nacht zum Donnerstag in Olbersdorf gleich sechs Garagen an der Artur-Neumann-Straße. In Jonsdorf im Zittauer Gebirge brachen die Ganoven vier Garagen auf und in Petau eine weitere. Fast 80 Falle registrierte die Polizeidirektion Görlitz bislang.