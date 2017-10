Dem Turbinenwerk in Görlitz droht Stellenabbau und sogar die komplette Schließung. Bildrechte: dpa

"Wir kommen aus den Sorgen nicht raus", sagt Bernd Lange, Landrat des Landkreises Görlitz. Er erwartet Hilfe vom sächsischen Wirtschaftsministerium.

Landrat Bernd Lange Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Ich fordere die sächsische Staatsregierung, insbesondere den Wirtschaftsminister Martin Dulig auf, sich bei der Konzernleitung von Siemens für die langfristige Erhaltung des Standortes Görlitz einzusetzen. Es ist für den Landkreis Görlitz und die Region lebenswichtig, nicht noch weitere Unternehmensschließungen zuzulassen", erklärt der Landrat. Außerdem appelliert er an den Siemenskonzern, dass dieser auch eine Verantwortung für die Region trage.

Schließung von Siemenswerk ist völlig inakzeptabel. Stanislaw Tillich Ministerpräsident von Sachsen

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich wertete die Pläne bereits am Donnerstag als inakzeptabel und Rückschlag für die Lausitz und der dort lebenden Menschen. Der Regierungschef verwies gleichzeitig darauf, dass der Bund ein Exportverbot von Dampfturbinen für Kohlekraftwerke verhängt habe.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Bildrechte: dpa „Damit trägt der Bund unmittelbar Mitverantwortung für diese unternehmerische Entscheidung. Kohlekraftwerke werden weltweit nicht weniger gebaut, nur werden dann Anlagen von anderen Anbietern genutzt. Wir brauchen eine verlässliche Energie- und Wirtschaftspolitik, um die heimische Energieerzeugung zu stärken und somit auch die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind", so Tillich. Er fordert den Bund auf, hier sehr deutlich Position für die Standorte insbesondere in strukturschwachen Regionen wie der Lausitz zu beziehen.

"Traurige Routine: Ostdeutschland trägt Last der Umstrukturierung"

Auch Landtagsabgeordnete melden sich zu Wort. "Mit trauriger Routine sind es wiederholt die ostdeutschen Standorte von Großkonzernen, die die Last der Umstrukturierung tragen müssen", kritisiert Nico Brünler, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke. "Wieder ist es eine der letzten großen Säulen der Industrie in der Lausitz, die von der Abwicklung bedroht ist", fügt er mit Blick auf den erst im Sommer angekündigten Stellenabbau beim Waggonbauer Bombardier in Görlitz hinzu. Brünler erwartet von Tillich, dass er das Gespräch mit der Konzernleitung sucht. Als Stehlen aus der Verantwortung bewertet er dessen Hinweis auf ein verhängtes Exportverbot.

Das Turbinenwerk von Siemens in Görlitz. Hier arbeiten rund 900 Beschäftigte. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

In eine ähnliche Richtung schießt der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen, Gerd Lippold. Er wirft Sachsens Staatschef die Verbreitung alternativer Fakten vor. "Von einem allgemeinen Exportverbot für Dampfturbinen für Kohlekraftwerke, das Ministerpräsident Tillich als Begründung für die drohende Werkschließung anführt, weiß das zuständige Bundesamt für Ausfuhrkontrolle nichts."

Grünen-Landtagsabgeordneter Gerd Lippold. Bildrechte: Die Grünen/Juliane Mostertz (FOTOGRAFISCH) Es gebe lediglich einen Ausfuhrstopp nach Russland als Sanktionsmaßnahme nach der Krimannexion. Lippold fordert hingegen die Regierung auf, zusammen mit dem Unternehmen die Situation gründlich zu analysieren und nach Wegen zur Stärkung von Standortvorteilen und Möglichkeiten zur Unterstützung der Innovationsfähigkeit im Unternehmen zu suchen.

Über das "Manager Magazin" war bekannt geworden, dass Siemens einen Kahlschlag in der Kraftwerkssparte "Power & Gas" vorhabe. Nach internen Plänen sollen elf der insgesamt 23 Standorte geschlossen oder verkauft werden. Für den Standort Görlitz werde die Schließung erwogen. Laut Insiderberichten würde dies wegen des beunruhigenden Wahlerfolgs der AfD in Ostdeutschland noch intensiv diskutiert, heißt es im Magazin.

Siemens bezeichnet gegenüber dem MDR SACHSEN den Beitrag im Manager Magazin als "Marktgerüchte", die man nicht kommentiere. Des Weiteren liefert der Konzern ein Statement mit viel Interpretationsspielraum. Darin heißt es, dass Siemens seine Strategie "Vision 2020" konsequent und erfolgreich umsetze. "Dazu gehört, dass wir uns kontinuierlich Gedanken über die strategisch richtige Aufstellung unserer Geschäfte machen. Das kann die Konsolidierung einzelner Aktivitäten einschließen, wenn es die Marktbedingungen erforderlich machen."

Auftragseinbrüche durch die Energiewende

Durch die Energiewende befindet sich der Markt für große Gas- und Kohlekraftwerke und entsprechender Turbinen im Umbruch. Die Nachfrage nach solchen Anlagen ist stark gesunken. "Fakt ist: Seit einigen Jahren sehen wir weltweit erhebliche strukturelle Verschiebungen im Stromerzeugungsmarkt. Die Investitionstätigkeit bewegt sich weg von der konventionellen Stromerzeugung - also mit Gas- und Kohlekraftwerken - hin zu einem Auf- und Ausbau der Kapazitäten bei Erneuerbaren Energien", so Siemenssprecher Alfons Benzinger. Dass es ein Exportverbot von Dampfturbinen für Kohlekraftwerke gebe, dementiert der Konzern.