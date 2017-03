Heute, 14 Jahre später, hat sich die kleine Garagenfirma in einen Familienbetrieb mit 40 Mitarbeitern verwandelt. In der Saison gehen täglich um die 1.000 Warensendungen von Bautzen aus in alle Welt, vom Benzinhahn bis zur Schwungscheibe. Dass die Simson-Modelle immer noch so beliebt sind, hat mehrere Gründe, meint Alexander Kalkbrenner. Zum einen dürfen sie bis zu 60 Stundenkilometer fahren und damit schneller als neue Mopeds. Das wurde sogar im Einigungsvertrag so festgelegt. Aber auch die solide Technik spielt eine Rolle: "Sie sind einfach zu reparieren, die Ersatzteile sind billig und es macht natürlich auch unheimlich viel Spaß, das ist auch ganz wichtig." Da es nicht mehr so viele alte Ersatzteile gibt, werden sie inzwischen von der Firma MZA in Suhl nachproduziert. So gibt es immer genügend Nachschub, der vor allem von jungen Leuten gefragt ist. Denn sie haben die Simson längst für sich entdeckt. Sie verschafft ihnen Unabhängigkeit und bringt sie schnell von A nach B. Und beim Reparieren kann auch der Opa noch mithelfen.