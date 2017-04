Simsontreffen Bautzen Männer, die auf Mopeds starren

Sogar eine Feuerwehr-Simson ist gekommen: Vom Blaulicht bis zum Löschanhänger hat sie alles, was man so im Einsatz braucht. Nur eilig darf man es nicht haben, denn schneller als 60 Stundenkilometer kann auch eine Simson nicht fahren. An diesem Sonnabend aber geht es auch nicht um Geschwindigkeit, sondern ums Sehen und Gesehen werden. Hunderte Mopeds der Marke Simson stehen dicht gedrängt auf dem Gelände des Unternehmens AKF in Bautzen. Der Ersatzteilhändler für Simson und MZ hatte zum Saisonstart geladen. Und so kamen die größtenteils männlichen Fans mit ihren Maschinen angeknattert. Einige hatten auch gleich den Nachwuchs dabei.