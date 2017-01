Mit einem kräftigen "Ski Heil" sind am Montagvormittag die ersten Skifahrer am 538 Meter hohen Ungerberg erneut in die neue Skisaison gestartet. Erneut deshalb, weil schon am ersten Weihnachtsfeiertag der Skiclub Rugiswalde seinen Lift laufen ließ. Doch dann kam der Regen und sorgte für zahlreiche Löcher in der bis dahin gut präparierten Piste, erzählt Technikwart Alexander Kind. Nun laufen seit drei Tagen die fünf Schneekanonen und haben die schwarzen Löcher wieder gefüllt.

Gute Bedingungen am Hang

26 Zentimeter hoch liegt die weiße Pracht am Nordhang des Ungerberges, dort, wo das Lausitzer Gebirge und die Sächsische Schweiz aufeinandertreffen. Minus vier Grad zeigt das Thermometer. Gute Bedingungen also am Hang, auch wenn es ein wenig trüb ist, meint der Technikwart. Rund 50 alpine Skifahrer tummelten sich am Montagvormittag in Rugiswalde, einem kleinen Dorf zwischen Neustadt und Sebnitz. Seit fast 60 Jahren läuft in Rugiswalde der kleine Skilift.

Umlenkrolle und Schlepphaken

Das alpine Skifahren in der Oberlausitz pflegten immer ein paar Verrückte und so entstanden in den 1960er-Jahren einige kleine Schlepplifte. So beispielsweise am Schlechteberg in Ebersbach, in Schlegel bei Hirschfelde, in Lückendorf oder Hain im Zittauer Gebirge. Meist war am Berg eine Umlenkrolle installiert und als Talstation fungierte eine modifizierte Bauseilwinde mit einem Endlosseil. In dieses Seil mussten sich die Skifahrer mithilfe eines Hakens einklinken. Es war einfach abenteuerlich und erforderte einiges Geschick erzählt ein Ebersbacher, der am Schlechteberg das Skifahren erlernt hat. Der Skilift am Schlechteberg verlor vor einigen Jahren seine Betriebserlaubnis.

Großbetriebe förderten Skilifte

In Rugiswalde schafften es die Skifahrer bereits in den 1980er-Jahren die Verantwortlichen vom "VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen" zu überzeugen. In Eigenregie und mithilfe des sozialistischen Großbetriebes wurde die Liftanlage am Ungerberg gebaut. Die Enthusiasten bauten nicht nur in unzähligen freiwilligen Stunden den Lift, sondern erhielten ihn auch mithilfe der Gemeinde bis in die heutige Zeit. Auf die Gemeinde Rugiswalde kann der Skiclub bauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Gemeinde investierte nicht nur in die Gebäude am Skilift, sondern sie hilft auch bei den Betriebskosten.

Jedes Kind, was auf den Skiern steht, Snowboard oder Schlitten fährt, sitzt nicht vor dem Rechner oder macht irgendwelchen anderen Unsinn, sondern macht was Gesundes. Siegmar Kind Betriebsleiter Lift

Bildrechte: MDR/Wolfram Klieme In Waltersdorf, dem alpinen Skizentrum in der Oberlausitz, müssen sich an der Lausche (793m)die Skifahrer noch gedulden. Frau Holle war dem Lauschehang noch nicht hold. Die weiße Pracht fehlt. Doch auch der Alpine Skiverein Lausche will das ändern und lässt die Schneekanonen laufen. Wenn das Wetter mitspielt, kein Wind aufkommt, dann könnte der Hang bis zum Wochenende präpariert sein, sagt Vereinschef Tilo Knöbel. Allerdings müsse zum Kunstschnee auch noch ein wenig Naturschnee hinzukommen.

Alles bereit für den Winterspass

Im Keller der Rübezahlbaude warten mehr als 100 Skischuhe und mehr als 100 Ski auf die Freunde des Wintersports. Alle Ski-Bindungen sind auf ihre Sicherheitsfunktionen überprüft, die Kanten geschliffen, sagt Wolfgang Kießlich von der 1. Sächsischen Skischule Eibau. Er und seine Coaches bieten an der Lausche Skikurse für Anfänger und Fortgeschrittene an und haben deshalb zusammen mit der Rübezahlbaude wieder den kleinen Übungslift installiert. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Auch im benachtbarten Oybin wartet am Johannisstein - er misst 590 Meter - der Skilift auf Gäste. Die Anlage in Hain wurden von einem Verein aus Lückendorf und dem Betriebshof vorbereitet, sagt Bürgermeister Hans-Jürgen Goth. Die kleine Piste ist nur 300 Meter lang, hat einen Höhenunterschied von 40 Meter, bietet aber trotzdem alle Schwierigkeitsgrade.