In seinem Badezimmer hat ein 24 Jahre alter Bautzner einen Skorpion entdeckt. In seiner Not rief der Mann die Polizei. Die Beamten halfen ihm, das Tier einzufangen. Es war offenbar aus der Reisetasche des Mannes gekrabbelt. Er war kurz zuvor aus einem Italien-Urlaub zurückgekehrt war. Tragisch: Der blinde Passagier überlebte die aufregende Aktion nicht. Das Tier starb kurz nachdem die Polizeibeamten es eingefangen hatten.