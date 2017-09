"Auf seine Deeskalationsversuche in Bautzen bezogen finde ich sein Verhalten nicht angemessen. Ich sehe darin einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht des Staates und seiner Amtsträger, wenn ein politischer Amtsträger besonders vertraulich mit Verfassungsfeinden – wenn auch im privaten Bereich – kommuniziert, weil er nämlich hier über Vorgänge im Landkreis gesprochen hat, was nicht dem Willen der meisten Bürger entspricht. Und das sehe ich auch als disziplinarisches Problem. Witschas will das ja jetzt auch von der Landesdirektion prüfen lassen. Politisch spielt das Vertrauen eine große Rolle, und das sehe ich schon als ganz stark gestört an in Bezug auf die Arbeit der Bündnisse und der engagierten Bürger unseres Landkreises. Es ist sehr bedauerlich, dass der Vertrauensschaden nun da ist, aber dafür ist er selbst verantwortlich. Er ist ein langjähriger politischer Amtsträger in führender Position. Er hätte das wissen müssen, dass Nazis sowas ausnutzen. Das ist schockierend, dass das so eingetreten ist. Sollte es zur Abstimmung über die Abberufung kommen, dann stimme ich mit ja. Ich bedauere das sehr. Ich hoffe aber, dass Herr Witschas bis dahin immer noch die Möglichkeit nutzt, dies selbst zu erkennen und zurückzutreten."