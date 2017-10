Sorbisches Dorf in den USA "Ich habe mich geschämt, sorbisch zu sein"

Das "Wendish Fest" ist für Marian Wiederhold ein ganz besonderer Tag im Jahr. An jenem Tag feiert sie als Nachfahrin sorbischer Auswanderer rund 9.000 Kilometer von der sorbischen Lausitz entfernt ihre sorbische – oder wie sie sagt wendische – Herkunft.

Marian Wiederhold mit ihrem Ehemann Jack in Serbin.

Marian Wiederhold mit ihrem Ehemann Jack in Serbin.

Marian Wiederhold mit ihrem Ehemann Jack in Serbin. Bildrechte: MDR/Kajetan Dyrlich

Doch mit zunehmendem Alter hat sich Marian Wiederhold immer mehr mit ihren sorbischen Wurzeln beschäftigt. "Als wir mehr über die Sorben in Deutschland herausgefunden haben, merkten wir, dass es eine tolle Sache ist. Wir haben uns plötzlich besonders und einzigartig gefühlt. Heute sind wir stolz darauf, wer wir sind."

Mit dem Schiff über den Atlantik 1854 hat sich das Schiff, die "Ben Nevis", auf den Weg nach Texas gemacht. Mit an Bord: Mehr als 500 sorbische Auswanderer. Sie flüchteten vor Armut und Missernten. Aber sie suchten vor allem gemeinsam mit ihrem Anführer Pastor Kilian nach religiöser Freiheit. 80 von ihnen starben auf der Reise.

Beim jährlichen Wendish-Fest stoßen die Serbiner an. Kinder haben sich als Vögel verkleidet und feiern bei glühender, texanischer Hitze den "Ptači kwas", die sorbische Vogelhochzeit. Dazu erklingen sorbische Lieder in englischer Sprache. Ein Hochzeitsbitter, der Zeremonienmeister des Fests, führt durchs Programm.

"Wir wollen mit dem Wendish-Fest an den sorbischen Traditionen und der Folklore festhalten", sagt Joyce Bise, Direktorin des Texas Wendish Heritage Museum in Serbin. "Wir feiern damit die sorbische Geschichte und Kultur. Besucher können an diesem Tag das Sorbische sehen, hören und sogar schmecken. Und natürlich mehr darüber lernen."