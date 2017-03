Fünf Jahrhunderte - Die Sorben und die Reformation

1517 - Martin Luther veröffentlicht 95 Thesen gegen den Ablasshandel.



1530 - Der Bautzener Petri-Dom wird die erste Simultankirche Deutschlands.



1548 - Mikławš Jakubica beendet die Übersetzung des Neuen Testaments ins Niedersorbische.



1574 - Albin Moller gibt das erste sorbische Buch in Druck, ein niedersorbisches Gesangbuch mit Luthers Kleinem Katechismus.



1595 - Wenceslaus Warichius gibt Luthers Kleinen Katechismus in Obersorbisch heraus.



1667 - Der Brandenburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm ordnet das Vernichten sorbischer Schriften und die Abschaffung sorbischer Gottesdienste an.



1689 - Die Oberlausitzer Landstände setzen eine Kommission zur Herausgabe sorbischer lutherischer Schriften ein.



1706 - Das Neue Testament erscheint in der obersorbischen Übersetzung von Michael Frentzel.



1709 - Das Neue Testament erscheint in der niedersorbischen Übersetzung von Johann Gottlieb Fabrizius .



1716 - Sorbische Studenten gründen das wendische Prediger-Collegium zu Leipzig.



1727/28 - Die Lutherbibel erscheint in Obersorbisch.



1722 - Graf von Zinzendorf gründet den Ort Herrnhut für Böhmische Exulanten.



1751 - In Kleinwelka entsteht ein sorbisches Zentrum der Brüdergemeine.



1835 - Infolge von Forderungen sorbischer Pfarrer wird für die sächsischen Schulen Sorbisch als Unterrichtsfach eingesetzt. Dies bezieht sich nur auf Schulen in sorbischsprachigen Gegenden und nicht in ganz Sachsen



1854 - Sorbische Altlutheraner wandern mit Pfarrer Jan Kilian nach Texas aus.



1883 - Anlässlich von Luthers 400. Geburtstag werden sorbische Lutherdenkmale errichtet.



Um 1940 - Engagierte sorbische Pfarrer und Lehrer werden verfolgt und aus der Lausitz ausgewiesen



1948 - Gründung der sorbischen Superintendentur in Sachsen.



1988 - Die Arbeitsgruppe "Serbska namša" zur Organisation sorbischen Gottesdienstes wird in der Niederlausitz gegründet.



2016 - Der 70. Sorbische evangelischer Kirchentag findet in Schleife unter dem Motto "Sie blieben aber beständig" statt.



Quelle: Sorbisches Museum Bautzen