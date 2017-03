Dawid Statnik bleibt Vorsitzender der Domowina. Der 33-Jährige wurde am Sonnabend bei der Hauptversammlung der Domowina in Hoyerswerda mit 93 Prozent der Stimmen gewählt. Er war der einzige Kandidat für das Amt. Als einer der Stellvertreter wurde der Oberlausitzer Marko Hančik mit 81 Prozent im Amt bestätigt. Der zweite Stellvertreterposten ging an William Janhoefer für die Niederlausitz. Er erhielt 87 Prozent der Stimmen.