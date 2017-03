Ostereiermarkt in Bautzen Vom Hühnerei zum bunten Kunstwerk

Mit dem Sorbischen Ostereiermarkt in Bautzen wird immer fünf Wochen vor Ostern die vorösterliche Zeit eingeläutet: Ein Wochenende lang stehen im Haus der Sorben die kleinen Kunstwerke und ihre Macher im Mittelpunkt. In diesem Jahr sind rund 40 Volkskünstler nach Bautzen gekommen. Ihnen kann man beim Verzieren über die Schulter schauen und staunen, wie exakt und schnell sie die Muster auf die Eier auftragen. Gezeigt werden alle Techniken: vom Kratzen über das Ätzen bis hin zum Auftragen der Muster mit Wachs. Die Wachsbatik-Technik gehört dabei zu der am weitesten verbreiteten Technik. Wer möchte, kann das Eierverzieren mit Federkiel und Kerzenwachs auch selbst ausprobieren.