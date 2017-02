In der Grundschule in Schleife können die Kinder noch Sorbisch lernen. An den Grundschulen in der Oberlausitz fehlen aber besonders viele Sorbischlehrer. Bildrechte: Jürgen Matschie

Frau Budar, warum werben die Sorben in Tschechien um Lehrer?

Der Grund ist, dass bis zum Jahre 2025 mindestens 99 sorbischsprachige Lehrer aus dem Schuldienst ausscheiden werden. Die fehlen uns dann. Die Muttersprachler, die jetzt Sorbisch studieren, reichen nicht aus, um künftig den sorbischen Unterricht abzudecken. Deshalb bemühen wir uns schon verstärkt um Quereinsteiger. Das heißt um Leute, die Sorbisch sprechen und einen Studienabschluss zum Beispiel in Mathematik oder Biologie haben. Sie absolvieren dann eine pädagogische Ausbildung. Aber auch mit den Quereinsteigern können wir unseren Bedarf nicht absichern.

Es gab ja schon vor Jahren Anläufe, in Tschechien Lehrer für die sorbischen Schulen in Sachsen zu gewinnen.

Ja. Die Tschechische Republik hat in der Vergangenheit immer wieder die Sorben unterstützt. Das ist auch in der Nähe beider Sprachen begründet. In Tschechien suchen wir ausgebildete Lehrer. Diese müssten dann noch ein einjähriges Sprachstudium am Institut für Sorabistik an der Universität in Leipzig absolvieren. Dann hätten sie optimale Voraussetzungen, um an den sorbischen Schulen zu unterrichten.

Wie viele Schüler lernen denn in der Oberlausitz aktuell Sorbisch, und wie viele davon sind Muttersprachler?

In Sachsen hatten wir im Schuljahr 2015/16 konkret 2.476 Schüler, die Sorbisch lernen. Darunter waren 654 Schüler, die zu Hause Sorbisch sprechen oder die die Sprache so gut beherrschen, dass wir sie als Muttersprachler bezeichnen.

Wie sieht es denn mit den sorbischsprachigen Lehrern in Sachsen aus?

Zurzeit gibt es an den sorbischen Grund- und Oberschulen, am Gymnasium in Bautzen und an der sorbischen Fachschule rund 200 sorbische Lehrer, drei von ihnen sind Quereinsteiger. Die Hälfte aller Sorbischlehrer wird in den nächsten acht Jahren in den Ruhestand gehen. Das ist wie an allen anderen Schulen auch. Wir haben viele ältere Kollegen, die mit 63 in Rente gehen wollen. Die mittlere Generation an Lehrern fehlt, weil das sächsische Kultusministerium aus Spargründen viele Jahre keine Lehrer eingestellt hatte. Und jetzt haben wir nur wenige junge sorbischsprachige Lehrer, die von der Uni in Leipzig nachkommen. Diesen Spagat müssen wir meistern, wie andere Schulen auch. An den sorbischen Schulen kommt erschwerend hinzu, dass sie nicht einfach einen Fachlehrer aus einer anderen Schule ausleihen können, um den Unterricht abzusichern. Wir brauchen Sorbisch sprechende Lehrer.

Seit Jahren gibt es für sorbische Lehramtsanwärter eine Jobzusage. Was hat die denn bisher gebracht?

Die Zusage stammt aus einer Zeit, als der Freistaat kaum Referendare eingestellt hat. Wir haben seither einige Erfahrungen gesammelt. Nicht alle, die ein Sorabistik-Studium in Leipzig beginnen, schließen das auch ab. Einige Studenten wechseln zwischendurch die Studienrichtung. Und nur wenige Absolventen, die am Ende ihren Sorabistik-Abschluss machen, kommen als Lehrer zurück an die Schulen. Viele werden vorher von Unternehmen abgeworben. Insofern hat die Jobzusage das Problem mit den fehlenden Lehrern nicht gelöst.

In welchem Bereich fehlen aktuell die meisten Sorbischlehrer?

In erster Linie fehlen uns massiv Grundschullehrer, dann Oberschul- und Berufsschullehrer. In der Grundschule brauchen wir vor allem Sprachlehrer. In der Oberschule haben wir zurzeit nur genug Geschichts- und katholische Religionslehrer. In allen anderen Fächern fehlen Lehrer. Und am Gymnasium bräuchten wir Englisch-, Mathematik-, Biologie-, Physik- und Chemielehrer.

Es werden an den sorbischen Schulen in Sachsen ja nicht nur Lehrer gebraucht, die die sorbische Sprache vermitteln, sondern vor allem Fachlehrer, die zum Beispiel Biologie oder Chemie in sorbischer Sprache unterrichten. Wie machen Sie das?