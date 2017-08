Udo Witschas entschuldigte sich im Gespräch mit MDR-Reporter Roman Nuck für die Wortwahl im Chat mit dem NPD-Mann Marco Wruck. Bildrechte: MDR/Sachsenspiegel

Wie Fraktionsmitglied Sven Scheidemantel im Gespräch mit MDR SACHSEN mitteilte, ist sich die Fraktion einig darüber, dass die bisherigen Konsequenzen nicht ausreichten. Landrat Michael Harig hatte Witschas nach der Affäre um seinen Chat mit dem damaligen NPD-Kreisvorsitzenden Marco Wruck lediglich den Geschäftsbereich Ausländeramt entzogen.



"Eine Abwahl von Witschas auf der Sondersitzung wird rechtlich schwierig", so Scheidemantel. Dazu bräuchte man in zwei Abstimmungen jeweils eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Angesichts der starken CDU-Fraktion mit knapp der Hälfte aller Sitze sei das eher aussichtslos. "Was aber sinnvoll ist, ist, dass er degradiert wird." Soll heißen, Witschas soll seine Position als erster Beigeordneter und weitere Geschäftsbereiche verlieren. Scheidemantel denkt da vor allem an das Jugendamt. "In dieser Funktion ist er für 170 sogenannte UMAS im gesamten Landkreis zuständig." Und damit also weiterhin für einen entscheidenden Anteil an (jungen) Flüchtlingen. Die Fraktion werde nun zügig auf Linke, Freie Wähler, FDP und auch die CDU zugehen, um die Sondersitzung in die Wege zu leiten.