Das laute Bimmeln einer Glocke beendet die summenden Gespräche in der Halle. Nicole Biernauk steht vom Tisch auf, hat Prospekte und Infomaterial unter ihren Arm geklemmt. Die 21-Jährige strahlt. Das Gespräch mit Hotel Schumann aus Kirschau verlief sehr gut, erzählt sie. Nun hofft die junge Görlitzerin, dass sie dort eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau beginnen kann.

Nicole Biernauk hat sich für die zehnminütige Vorstellungsrunde so sorgfältig vorbereitet wie für ein großes Vorstellungsgespräch. Outfit und Make-up sind abgestimmt, die Bewerbungsmappe mit Zeugnissen, Motivationsschreiben und Lebenslauf ist vollständig. Sie sei auch genauso aufgeregt gewesen, verrät die 21-Jährige. "Zu Hause weiß man genau, was man alles sagen will, und wenn man vor den Leuten steht, vergisst man seinen Namen", beschreibt sie die Situation und lacht herzlich.

In der Blumenhalle des Messeparks Löbau boten Firmen per Speed-Dating noch offene Lehrstellen an. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Am Sonnabend hatten die Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Bautzen und dem Jobcenter des Landkreises Görlitz zum ersten Mal in Löbau zum Azubi-Speed-Dating eingeladen. Von 10 bis 14 Uhr wurden in der Blumenhalle des örtlichen Messe- und Veranstaltungsparks Nachzügler, die jetzt noch nach einer Lehrstelle suchen, und Firmen mit freien Ausbildungsplätzen auf ungewöhnliche Art und Weise zusammengeführt.

Die Leiter und Personaler der Unternehmen wurden an Tische gesetzt und auf der gegenüberliegenden Seite ein Stuhl postiert. Auf diesem konnten interessierte Jugendliche kurze Zeit Platz nehmen, um sich im Schnelldurchlauf vorzustellen und das Unternehmen kennen zu lernen. Jeweils nach zehn Minuten forderte das Bimmeln der Glocke zum Tausch der Gesprächspartner auf. Die Jugendlichen rückten zum nächsten Tisch und damit zu der nächsten Chance einer Lehrstelle.

Stimmt die Chemie?

Barbara Jonas von der IHK schwört auf die persönliche Ebene der Vermittlungsaktion: Firmenmitarbeiter und angehende Azubis lernen sich sofort kennen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Der Fachkräftebedarf in der Wirtschaft macht erfinderisch: Die ersten Erfahrungen mit dem Speed-Dating habe man vor sieben Jahren in Dresden gesammelt, berichtet Barbara Jonas, Leiterin der Ausbildungsberatung in der IHK Dresden. Zuvor hatte man freie Lehrstellen bei einer Art Messeveranstaltung präsentiert. Die Jugendlichen konnten die Angebote sondieren und sind dann gegangen. Beim Speed-Dating hingegen lernen sich die Firma und die angehenden Azubis persönlich kennen. Man kann Fragen stellen, gucken, ob die Chemie stimmt oder als Jugendlicher einfach mal die Situation eines Vorstellungsgespräches üben. "Da sehe ich den großen Mehrwert", so Barbara Jonas. "Und man kann junge Leute auf einmal mit vielen Unternehmen zusammenbringen", sagt Stephan Schmidt vom Jobcenter Görlitz. "Das macht schon Sinn."

Mancher Stuhl blieb leer

Neun Unternehmen aus dem Landkreis Görlitz haben diesen ersten Versuch der Last-Minute-Vermittlung gewagt. Geboten werden Ausbildungsberufe wie Elektroniker, Erzieher, Metalltechniker, Hotelfachmann, Versicherungskaufmann, Maschinenführer oder Textilnäher. Die Zahl der interessierten Jugendlichen ist überschaubar. Und so kommt es, dass manche Firma in den Runden versetzt wird. Auch der Löbauer Ortsverband des ASB macht beim Speed-Dating mit. Während beim Fitnessclub am Nachbartisch ein Kommen und Gehen herrscht, bleibt der Stuhl beim Arbeiter-Samariter-Bund bei vielen Dating-Minuten leer. Sport- und Fitnesskaufmann klingt eben cooler als Altenpfleger. Doch gerade letztere werden händeringend gesucht. "Unser ASB Löbau hat sieben stationäre Einrichtungen und wir haben dieses Jahr sechs Azubis. Und wir brauchen mehr", sagt Claudia Beckel, die Personalchefin des Ortsverbandes. Schon 2016 habe man nicht alle offenen Lehrstellen besetzen können. Nun hat der ASB den Versuch mit dem Speed-Dating gewagt.

Altenpfleger werden gebraucht

Der ASB Löbau hat zum ersten Mal beim Speed-Dating mitgemacht. Die Personal-Chefin Claudia Beckel war vor Ort. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Am Vormittag waren ein Mädchen und ein Junge an einer Ausbildung beim ASB interessiert. Leider fehlte den Beiden der 10. Klasse-Abschluss. Den brauche man aber in der Altenpflege auf jeden Fall, betont die Personalerin. Dann bimmelt wieder die Glocke und ein Mann setzt sich ihr gegenüber auf den freien Stuhl. "Hallo, ich bin Frau Becker. Wie kann ich Ihnen helfen?" Und das Gespräch beginnt. Der Mann ist deutlich älter, als die übrigen Speed-Dater. Er habe durch Zufall von der IHK-Aktion erfahren, erzählt er später. Matthias Mühle sucht mit 34 nach einer Lehrstelle, sein Studium hat er abgebrochen. "Für eine Ausbildung ist es nie zu spät", sagt er selbstbewusst.