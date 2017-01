Ob für die Restaurierung eines Epitaphs im Zittauer Museum oder die Anschaffung von Büchern in Kamenz – es gibt viele Gründe, die Bürger zu einer Spende an ihre Stadt oder Gemeinde veranlassen. Die Summen reichen von zehn Euro bis zu mehreren Tausend Euro, meistens ist das Geld an einen bestimmten Zweck gebunden.

Erfreuliche Spendenbilanz in Görlitz und Zittau

Die Stadt Görlitz erhielt 2016 rund 170.000 Euro von Einzelspendern. Bildrechte: dpa Bei so mancher Stadt kommt da einiges zusammen, wie in Görlitz und Zittau. 2016 gab es in Görlitz die letzte Zahlung der sogenannten "Altstadtmillion", die ein unbekannter Spender der Stadt 22 Jahre lang zukommen ließ. Eine eigens gegründete Stiftung verwaltet das Geld, das ausschließlich für den Erhalt der Baudenkmale in Görlitz bestimmt ist. Aber auch ohne die Altstadtmillion fällt die Spendenbilanz für die Stadt gut aus: Rund 170.000 Euro gingen ein, sie waren für Kulturprojekte, die Jugendarbeit oder Baudenkmale bestimmt.

Ähnlich gut sieht die Bilanz in Zittau aus. 161.000 Euro flossen über Spenden in die Stadtkasse. Darunter ist allerdings auch eine größere Spende einer Stiftung in Höhe von 75.000 Euro, die für das Museumsdepot bestimmt ist. In den Städten Kamenz und Bautzen liegen die Spendeneinnahmen dagegen sehr viel niedriger: Kamenz zählte 2016 rund 25.000 Euro, in Bautzen waren es 29.000 Euro.

Spenden helfen bei Projekten

Kamenz konnte sich 2016 über 25.000 Euro zusätzlich freuen, die in verschiedene Projekte flossen. Bildrechte: IMAGO Manche Projekte wären ohne die Spenden nicht möglich, betont der Kamenzer Stadtsprecher Thomas Käppler. So bekommen zum Beispiel alle Schulabgänger der Oberschulen, Gymnasien und Berufsschulen die illustrierte Buchausgabe "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte". Sie solle als Erinnerung an die Schulzeit in Kamenz dienen und zugleich ein "geistiges Geländer für das vor den Absolventen liegende Leben" sein, so Käppler. Danke einer Spende ist das auch in den nächsten Jahren gesichert.

Ähnlich sieht es auch bei den Oberlausitzer Landkreisen aus. Im Landkreis Bautzen gingen im vergangenen Jahr knapp 46.000 Euro Spenden ein. Die größte Zuwendung kam von einem Unternehmen, das rund 26.000 Euro für die Erstellung einer Willkommensbroschüre für Flüchtlinge gespendet hat. Aber auch das Museum der Westlausitz oder die Kreismusikschule haben von Spenden profitiert. Im Landkreis Görlitz kamen 10.000 Euro Spendengelder zusammen. Sie waren größtenteils für die Stiftung Kunst und Kultur in der Oberlausitz und die Kreismusikschule Dreiländereck bestimmt.

Mehr Transparenz

Damit bei den Spenden alles mit rechten Dingen zugeht und gar nicht erst der Vorwurf von Korruption oder Einflussnahme auf die Verwaltung aufkommt, müssen die Stadt- und Gemeinderäte sowie die Kreistage die Annahme der Spenden beschließen. Das gilt seit einer Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung im Jahr 2014. Und so gibt es seitdem eine detaillierte Auflistung aller Spender und Spendensummen, die den Kommunen Geld zukommen lassen. Wer das umgehen will, der kann beispielsweise über die Fördervereine gehen, die viele Museen und Einrichtungen gegründet haben. Auch sie nehmen direkte Spenden an.