World Music Contest Gold und Silber für Spielmannszug Oberlichtenau

Die rund 60 Frauen und Männer des Marsch- und Drillkontingents sind geschafft, aber glücklich: Im Stadion von Kerkrade legten sie einen ausgezeichneten Auftritt mit ihrem Marschprogramm hin und erhielten dafür 90,65 Punkte von der Jury. Gold mit Auszeichnung bedeutet das für sie und den 8. Platz im Ranking. Die ersten sieben Plätze gingen ausnahmslos an niederländische Teilnehmer. Für den musikalischen Leiter Thomas Anders ein großer Erfolg: "Wir sind damit hochzufrieden. Vor allem weil wir damit der beste internationale Starter in dieser Klasse sind."

Gigantische Kulisse: Das Stadion in Kerkrade ist Austragsort des World Music Contest. Bildrechte: Spielmannszug Oberlichtenau

Der World Music Contest in Kerkrade ist der weltweit größte Wettbewerb für Show- und Marchingbands. Ein Großteil der Teilnehmer kommt zwar aus den Niederlanden, aber es sind auch viele internationale Bands dabei, beispielsweise aus Deutschland, Großbritannien oder Indonesien. Es gibt Wettbewerbe in verschiedenen Kategorien, die im großen Stadion in Kerkrade ausgetragen werden. Eine Atmosphäre, die ein bisschen an Olympia erinnert.