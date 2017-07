Seit zwei Stunden spielt und marschiert Stefanie Anders bereits auf dem Sportplatz in Oberlichtenau bei Pulsnitz. Sie trägt wie die anderen rund 60 Mitglieder des Spielmannszuges ein schwarzes T-Shirt und weiße Handschuhe, damit der Ausbilder immer alle Bewegungen und Gesten gut sehen kann. Denn beim Marsch- und Drillkontingent, zu dem sie gehört, kommt es auf jede Bewegung aber auch auf jeden Ton an. Und genau diese Kombination macht die ganze Sache kompliziert. Trotzdem hat die 25-Jährige großen Spaß am Spielen, und das seit rund 20 Jahren. Solange ist Stefanie Anders schon beim Spielmannszug mit dabei: "Man tut halt auch was für den Körper. Das ist schon anstrengend, aber andere machen in der Zeit Sport. Und wir machen Musik und Sport gleichzeitig."