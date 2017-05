Bautzen Die Zukunft der Krone wird neu verhandelt

Unter Zeitdruck will sich die Stadt aber nicht setzen lassen, auch wenn die Berliner Onnasch-Gruppe gerne so schnell wie möglich verkaufen würde. Geschäftsführer Alexander Kindermann hält seinen angesetzten Kaufpreis von 2,7 Millionen Euro für realistisch. Es gehe schließlich um ein 9.000 Quadratmeter großes Grundstück und einen Parkplatz, der lukrative Einnahmen bei geringem Aufwand bringe. Aber es gebe auch andere Kaufinteressenten, die den Parkplatz nicht erhalten wollen, so Kindermann. Wie jener, der die Stadthalle abreißen und stattdessen ein Seniorenwohnheim bauen will. Für Bautzen aber wäre der Wegfall des Parkplatzes mit seinen 220 Stellplätzen in Zentrumsnähe ein echter Verlust. Und genau das fürchten viele Bautzener, wenn die Krone an einen privaten Investor geht. Oberbürgermeister Ahrens gibt aber zu bedenken: "Nur diese Sorge allein kann nicht dazu führen, das wir überhöhte Preise für dieses Gelände zahlen - weder als Stadt direkt noch über unsere Wohnungsbaugesellschaft ." Schließlich sei es Steuergeld, was dafür ausgegeben würde.