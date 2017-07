In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einen Trilex-Zug auf der Strecke zwischen Liberec und Zittau mit Steinen attackiert. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers ereignete sich der Vorfall in der Nähe des polnischen Ortes Porajów. Der tschechische Triebfahrzeugführer wurde von dem Angriff überrascht, blieb aber ebenso wie die knapp zehn Fahrgäste unverletzt. Beim Angriff sei die Frontscheibe des Triebwagens beschädigt worden. Da der Sichtbereich nicht beeinträchtigt war, konnte der Triebwagenführer die Fahrt mit verminderter Geschwindigkeit bis zum nahen Bahnhof Zittau fortgesetzt. Die Bundespolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Das Fahrzeug wurde zur Reparatur in die Werkstatt nach Görlitz gebracht. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art, den das Bahnunternehmen zu verkraften hat.