Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Das Steinhaus bietet mobile Jugendarbeit im Landkreis Bautzen an, aber nicht in der Stadt Bautzen. Warum?

Weil es im Moment noch keine Stellen gibt für mobile Jugendarbeit im Stadtgebiet. Das ist etwas, was wir ja schon seit vielen Jahren auch einfordern. Nicht alle Jugendlichen besuchen die Jugendeinrichtungen in der Stadt, zumal es in den letzten Jahren auch immer weniger geworden sind, die offene Angebote haben. Wir hatten früher mehr Anbieter. Das "Wally" war da, der Jugendklub "Max" in Gesundbrunnen. Jetzt konzentriert sich alles auf die verbliebenen Einrichtungen. Und in vielen Stadtteilen gibt es gar keine Angebote. Deswegen gibt es Ideen, dass die Jugendlichen in der Stadt einen selbstverwalteten Jugendklub aufbauen.

Am Mittwoch hat der Bautzener Stadtrat knapp 108.000 Euro für zwei Streetworker freigegeben. Was sollen die beiden machen?

Seit 17 Jahren leitet Torsten Wiegel die Geschicke des Steinhaus-Vereins. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Sie sollen zunächst ein Kontaktangebot für Jugendliche im Stadtgebiet sein. Das Angebot richtet sich ja an junge Menschen, die in unterschiedlichen Bereichen Schwierigkeiten haben. Zum Beispiel in der Schule, in der Freizeit, in der Familie, es gibt Suchtverhalten. Es geht aber auch darum, sinnstiftende Angebote zu machen und die Jugendlichen dabei zu unterstützen, ihren Weg zu finden. Die mobilen Jugendarbeiter sollen aber auch vermitteln, wenn es zum Beispiel Interessenskonflikte gibt in einem Wohngebiet mit Lärm oder Graffiti. Wir versuchen dann, den jungen Menschen Angebote zu machen oder weiterzuvermitteln, beispielsweise, wenn jemand Suchtprobleme hat.

Wie kann man sich die Arbeit der Streetworker vorstellen?

Die ersten Schritte sind, den Kontakt zu Jugendgruppen aufzubauen. Also dorthin zu gehen, wo Jugendliche sind, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, die Interessen der Jugendlichen abzufragen und daraus entwickeln sich dann die konkreten Maßnahmen. Sie sind keine soziale Feuerwehr, sie sind keine Zusatz-Patrouille für den Kornmarkt, sondern es ist eine präventive aufsuchende Sozialarbeit im Stadtgebiet Bautzen. Und die wird bedarfsorientiert erfolgen. Das heißt, es kann sein, dass sich bestimmte Schwerpunkte immer wieder verschieben. Die mobilen Jugendarbeiter werden zu bestimmten Kontaktzeiten größtenteils in den Nachmittag- und Abendstunden in der Stadt unterwegs sein. Es wird aber auch Zeiten geben, wo sie im Büro sind und zum Beispiel Einzelfallhilfen oder Projekte besprechen.

Die Zahl der Jugendlichen, die Hilfen zur Erziehung brauchen, steigt im Landkreis wie auch in der Stadt Bautzen seit Jahren an. Was können da zwei Streetworker bewirken?

Es sind zunächst erstmal Leute, die mobil unterwegs sind, die nicht selber Wunder bewirken oder zaubern können. Die können die ersten Schritte gehen. Die können feststellen, wo Jugendliche Hilfe brauchen und die können eine Brücke sein zu anderen Hilfsangeboten. Es ist eine mühsame, schwierige Arbeit für die man keine Medaillen bekommt und die auch immer schwer abrechenbar ist, zu sagen, wir haben soundso viele gerettet oder so. Das kann man nicht sagen. Wir arbeiten ja in vielen Projekten mit Jugendlichen, die aus nicht so einfachen Verhältnissen kommen. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, wenn sie ernst genommen werden, wenn man sich ein bisschen um sie kümmert und wenn sie auch merken, dass sie mit einer Anstrengung auch was erreichen können, dass sie sich viel besser entwickeln.

Die Stadt Bautzen hat sich jetzt entschieden, freiwillig in die mobile Jugendarbeit zu investieren. Wie sehen Sie das Angebot?

Das ist der Stadt hoch anzurechnen, weil sie per Gesetz dafür ja nicht zuständig ist. Es ist Ausdruck einer verantwortungsvollen Politik, die den sozialen Frieden mit in den Blick nimmt. Die Stadt springt in eine Lücke, die seit einer ganzen Weile da ist und wo der Landkreis als Verantwortlicher sich aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sieht, diese Lücke zu schließen.

Ab wann sind die Streetworker in Bautzen unterwegs?

Je nach dem, wie schnell und gut wir die beiden Stellen besetzen können. Aktuell läuft das Bewerbungsverfahren. Es sind zum Glück ganz gute Bewerbungen dabei. Hinzu kommt, dass wir für diese Arbeit keine Anfänger nehmen können, sondern erfahrene Sozialarbeiter brauchen, die persönlich motiviert sind, diese schwierige Aufgabe anzugehen. Wir wollen ein gemischtes Team etablieren, für Jungs und Mädchen. Das ist für das Vertrauensverhältnis besser. Wir hoffen, dass wir bis spätestens Anfang März die Stellenbesetzung abgeschlossen haben. Es ist keine vergnügungssteuerpflichtige Aufgabe.

Die Erwartungen der Bautzener Stadträte an die mobile Jugendarbeit sind nach den Ereignissen auf dem Kornmarkt sehr hoch.

Deswegen mach ich ja auch immer wieder deutlich, was mobile Jugendarbeit anbietet und was nicht. Die Geschehnisse auf dem Kornmarkt haben eher eine ordnungspolitische Reaktion erfordert und keine präventive im Sinne der Jugendhilfe. Natürlich kann man durch vorbeugende Arbeit versuchen, es zu bestimmten Zuspitzungen nicht kommen zu lassen. Das ist auch Teil der mobilen Jugendarbeit. Sie ist aber keine Ersatzpolizei, keine soziale Feuerwehr. Alles passiert freiwillig. Mobile Jugendarbeit ist keine Ordnungsmacht für Leute, die sich an gewisse Spielregeln nicht halten. Dort ist der Staat gefragt. Und es ist die ganze Stadtgesellschaft gefordert, nicht wegzugucken, sondern sich zu äußern. Alle, die auf dem Kornmarkt agieren, sind ja Einwohner dieser Stadt. Und die Jugendlichen sind auch immer jemandes Kinder. Und dann immer darauf zu zeigen, liebe Jugendhilfe, was ist denn da los, was habt ihr denn falsch gemacht und warum ist das jetzt hier so? Da kann man die Frage dann mitunter auch zurückgeben. Wir stellen uns dieser Verantwortung, aber wir haben die Situation weder erzeugt, noch können wir sie mit einem Garantiezettel für alle Zeit verhindern.