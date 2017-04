Auch die Mitglieder der Division Bautzen trafen sich mehrfach, um gegen die deutsche Asylpolitik zu protestieren. Bildrechte: Uwe Walter

In Bautzen ist die Platte, wie die Einheimischen den Kornmarkt bezeichnen, ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen. Doch als im vergangenen Jahr sich auch Flüchtlinge dazu gesellten, eskalierte die Situation.

Die "Platte" war heiß

Es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen, bis die Polizei und die Behörden eingreifen mussten. Danach war der Kornmarkt mehrfach Schauplatz von Demonstrationen. Manchmal konnte nur ein Großaufgebot der Polizei die Trennung der rechten und linken Lager absichern.



Die Beamten erteilten zahlreiche Platzverweise und hatten den Kornmarkt lange fest im Blick. Das führte dazu, dass sich die Lage auf der Platte beruhigte. Möglicherweise trug der ungemütliche Winter seinen Teil dazu bei.

Kein Denken in Schubladen

Damit sich die Situation auf der "Platte" nicht wieder zuspitzt, und um Defizite in der Betreuung von Jugendlichen aufzudecken, hat die Stadt das Projekt "Pro Chance - mobile Jugendsozialarbeit" initiiert. Zwei Jugendsozialarbeiter, Streetworker, sind an sozialen Brennpunkten unterwegs, um zu helfen. Auf ihren nagelneuen Dienstfahrrädern haben sie die ersten Runden in der Stadt gedreht und sich die sogenannten Hotspots angesehen. Sophia Delan und Benno Auris sind ab sofort als mobile Sozialarbeiter unterwegs. Bildrechte: Uwe Walter

Der zierlichen Sophia Delan und ihrem hochgewachsenen Begleiter Benno Auris ist eine gewisse Nervosität anzumerken, als sie auf ihren Fahrrädern auf die "Platte" am Kornmarktcenter rollen. Noch sind keine Jugendlichen da, auf die sie künftig als mobile Streetworker im Auftrag der Stadt zugehen sollen.

Bildrechte: Uwe Walter Wir versuchen, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, ohne Schubladendenken. Wir sind weder Freunde, noch Lehrer, noch Eltern, sondern Helfer. Sophia Delan Jugendsozialarbeiterin

Am liebsten ohne Presse

Sophia Delan weiß, wovon sie spricht. Seit sechs Jahren ist sie im Landkreis Bautzen als Sozialarbeiter unterwegs. Ihr neuer Kollege Benno Auris kam aus Berlin zurück in die Heimat und freut sich auf die wahrscheinlich schwierige Arbeit.

MDR Reporterin Renate Heidner im Gespräch mit den beiden Streetworkern auf der "Platte" Bildrechte: Uwe Walter Beide kennen die Jugendszene in Bautzen, von rechtsextrem bis linksextrem. Die Sozialarbeiter wissen um Drogen- und Alkoholprobleme. Deshalb versuchen die Streetworker, so unauffällig wie möglich aufzutreten, am liebsten natürlich ohne Presse.



Das Wort Probleme wollten beide nicht im Zusammenhang mit ihren künftigen Schützlingen in den Mund nehmen. "Vielmehr geht es darum zu helfen, wo Hilfe benötigt wird", betont Benno.

Bildrechte: Uwe Walter Es gibt keine Unterschiede, weder von der politischen Meinung, noch vom Glauben oder der Herkunft, beispielsweise aus einem Flüchtlingsheim. Benno Auris Jugendsozialarbeiter

In den nächsten Tagen und Wochen müssen sich die Streetworker erst einmal an ihre möglichen Klienten herantasten. Es gilt Vertrauen aufzubauen. Natürlich sind die Streetworker mit ihrem neongelben Aufschriften auf dem Rücken "Pro Chance" bereits ins Blickfeld geraten, auch auf der "Platte".

Klar gibt es hier Linke und Rechte, auch mal Drogen. Aber das ist wie in anderen Städten auch. Bautzen ist gut! Ich bin zufrieden. Jugendlicher Passant auf der "Platte"

Nicht jedes Problem lässt sich auf der Straße klären

Bildrechte: Uwe Walter Andere Jugendliche, die über die Platte schlendern sehen das ähnlich. Doch Sophia und Benno lassen sich nicht vormachen. Es geht um Langeweile, Fremdenfeindlichkeit, Aggression, Drogen und Einsamkeit. Als mobile Streetworker der Stadt wollen sie allen mit dem Projekt "Pro Chance" Wege aus der Misere aufzeigen. Dazu suchen sie sich derzeit Kooperationspartner, beispielsweise bei der Suchtberatung, in Jugendclubs oder sozialen Diensten. Zudem soll in den nächsten Wochen ein kleines Büro entstehen, denn nicht jedes Problem lässt sich auf der Straße klären.



Die beiden Jugendsozialarbeiter wissen, dass sie im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Die Kommunalpolitik und die Stadtverwaltung hoffen, dass Ausschreitungen auf der "Platte" auch mithilfe der mobilen Jugendsozialarbeit der Vergangenheit angehören. Deshalb begrüßen auch die meisten Anwohner des Kornmarktes das Projekt "Pro Chance".

Wir arbeiten auch an neuen Jugendklubs und hoffen, dass wir ein oder zwei kurzfristig in Betrieb nehmen, auch wenn es nur Übergangslösungen sein werden. Alexander Ahrens Oberbürgermeister Bautzen

30 neue Wachpolizisten für Bautzen

Unterdessen kündigte der Görlitzer Polizeipräsident Conni Stiehl anlässlich des 4. Bautzen-Gipfels am Donnerstag an, dass die Polizei auf dem Kornmarkt präsent bleibt. Die Einsatzkräfte würden auch künftig ab dem späten Nachmittag, abends und nachts vor Ort sein. "Wir werden da sein, solange es nötig ist", sagte Stiehl. Außerdem würden ab Mai 30 neue Wachpolizisten das Polizeirevier Bautzen verstärken. Zudem kündigte Stiehl an, dass ab Herbst mindestens acht Absolventen der Polizeihochschule Rothenburg die Teams am Standort Bautzen unterstützen werden.