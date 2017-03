Vom 1. bis zum 3. September 2017 findet in Löbau der 26. "Tag der Sachsen" statt. Verantwortliche der Stadt sowie des Freistaats haben nun in Dresden den aktuellen Stand der Planungen rund um Sachsens größtes Volksfest vorgestellt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Sicherheitskonzept für die Großveranstaltung.

Für uns spielt die Sicherheit eine ganz entscheidende Rolle. Die Sicherheit der Teilnehmer wollen wir speziell noch unterstützen. Wir haben also deshalb die Anschub-Finanzierung der Ausrichter-Stadt von 40.000 auf 60.000 Euro erhöht.

In den kommenden Monaten soll in Zusammenarbeit mit der Landespolizei ein enges Sicherheitskonzept ausgearbeitet werden. Man wolle auf die guten Erfahrungen vom "Tag der Sachsen" im Vorjahr in Limbach-Oberfrohna bauen.