Die Stadt Löbau richtet in diesem Jahr den Tag der Sachsen aus. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Gusseiserne Turm. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Vorbereitungen für den Tag der Sachsen laufen auf Hochtouren. In gut zwei Wochen startet er zum 26. Mal. Zu dem dreitägigen Fest vom 1. bis 3. September werden in Löbau rund 200.000 Gäste aus Sachsen, Tschechien und Polen erwartet. Allein beim 2,5 Kilometer langen Festumzug am Sonntagnachmittag, der im MDR Fernsehen übertragen wird, rechnet die Polizei mit 50.000 Zuschauern. Wie der Präsident des Kuratoriums "Tag der Sachsen", Matthias Rößler, sagte, werden sich 172 sächsische Vereine und Verbände daran beteiligen.

16 thematische Meilen im Festgebiet

Am Dienstag stellte die Stadt Löbau vor Journalisten ihr Konzept für den Tag der Sachsen vor. Bildrechte: MDR/Thomas Schneider Das Fest steht unter dem Motto "Mit Volldampf nach Löbau". Auf dem Festgebiet in der Altstadt sind 16 Meilen zu Themen wie Oberlausitz, Tourismus, Handwerk und Vereine geplant. Rund um den Bahnhof dreht sich alles um Eisenbahn und Oldtimer. Oberbürgermeister Dietmar Buchholz: "Die größte Herausforderung für uns war, die Innenstadt mit dem Festgelände zu verbinden."

Zum Sicherheitskonzept gibt die Polizei nur spärliche Informationen heraus. Im Stadtgebiet werde es trinationale Streifen mit Kollegen aus Tschechien und Polen geben, die schwerpunktmäßig in den Abend- und Nachtstunden am Freitag und Sonnabend unterwegs sein werden, kündigte der Görlitzer Polizeipräsident Torsten Schultze an. Die Zufahrtsstraßen und –wege zum Festgelände werden durch sogenannte Nizza-Steine – das sind spezielle Betonblöcke für den Anti-Terror-Einsatz– gesichert. Taschen und Rucksäcke würden an den Eingängen zur Festmeile nicht kontrolliert, sagt Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz: "Wir haben genug Kameras in der Stadt installiert." Aber es gibt ein Flugverbot für Drohnen während des Festes.

Wir sind in der Mitte Europas und nicht die letzte Ecke. Dietmar Buchholz Oberbürgermeister Löbau

Indes hat der Freistaat seine Zuschüsse zum Tag der Sachsen erhöht. Statt 500.000 Euro bekommt Löbau nun 700.000 Euro für Investitionen in der Stadt. Zusätzlich zahlt der Freistaat 120.000 Euro als Aufwandsentschädigung für die Vereine, die am Fest teilnehmen, plus 60.000 Euro für Sicherheitsmaßnahmen. Die Stadt Löbau greift allerdings auch tief in den Stadtsäckel. 940.000 Euro hat sie für den Tag der Sachsen kalkuliert. Verschulden werde sich die Stadt dafür nicht, bekräftigte der Oberbürgermeister. Das Geld sei cash da.

Stadt setzt bei Anreise auf Bus und Bahn

Um kein Verkehrschaos zu erleben, setzt Löbau bei der Anreise der Besucher vor allem auf Bus und Bahn. Der Bahnhof liegt mitten im Festgelände. Ab Freitag fahren Sonderzüge und Sonderbusse im Stundentakt bis vier Uhr, sagte Buchholz. Wer mit dem Auto anreist, der kann an der B 6 aus Richtung Bautzen und Görlitz kommend parken. Pendelbusse bringen die Besucher dann zum Festgelände. 16.000 Parkplätze stehen insgesamt zur Verfügung.

Tag der Sachsen seit 1992

Der Tag der Sachsen fand das erste Mal 1992 in Freiberg statt. In der Oberlausitz richteten bisher Hoyerswerda, Zittau, Weißwasser und Kamenz das Volksfest aus. Nächstes Jahr lädt Torgau ein, übernächstes Jahr Riesa. Beide Städte waren bereits in den 1990er Jahren Gastgeber für den Tag der Sachsen.

Quelle: MDR/ris/dpa