Die Stimmung bei den rund 1.900 Beschäftigten ist gedrückt. Viele winkten nach der Betriebsversammlung ab, als sie anschließend das Görlitzer Werk verließen. Sie hatten auf der Betriebsversammlung bei Bombardier vergeblich auf eine klare Aussage zur Zukunft ihres Betriebes gewartet, obwohl sich der Deutschlandchef von Bombardier Michael Fohrer den kritischen Fragen der Mitarbeiter stellte. Einzelheiten vom Strategiepapier der Konzernleitung wollte er auf der internen Betriebsversammlung noch nicht preisgeben. Das Konzept, welches zusammen mit den Betriebsräten erstellt wird, soll im Juli vorliegen. Dafür machte ein neues Gerüchte die Runde unter der Belegschaft.

Michael Fohrer, Vorsitzender der deutschen Geschäftsführung Bombardier Deutschland Bildrechte: Bombardier Angeblich soll der neue Deutschlandchef Michael Fohrer von der kanadischen Konzernzentrale zum Abschuss freigegeben worden sein. Dabei hatte der Waggonbauer Fohrer erst vor wenigen Monaten den Chefposten übernommen. Bombardier-Pressesprecher Andreas Dienemann bezeichnete das Gerücht als Unsinn und wies vielmehr auf die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und Geschäftsführung hin.

Wir setzen uns mit allen Kräften dafür ein, um zusammen mit der Politik, der Gewerkschaft und den Betriebsräten die beste Lösung für unsere ostdeutschen Standorte zu entwickeln. Andreas Dienemann Pressesprecher Bombardier

Einstimmiger Auftrag an die IG Metall

Jan Otto im Dezember vor Bombardier-Mitarbeitern in Bautzen. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Die Betriebsversammlung in Görlitz sei sehr gut besucht gewesen, sagte Jan Otto, Erster Bevollmächtigter IG Metall Ostsachsen: "Die Kollegen haben einen einstimmigen Beschluss zur Aufnahme von Tarifverhandlungen zur Standortsicherung gefasst." Darüber sei Deutschlandchef Fohrer Kenntnis gesetzt worden.



Das Gewerkschaft hat zusammen mit ihren Mitgliedern vier sogenannte Kernforderungen für Görlitz zusammen gestellt:

Sicherung des Standortes Bombardier Transportation GmbH Görlitz Erhalt aller Arbeitsplätze Erhalt und Ausbau aller Kompetenzen und der Fertigungstiefe Maßnahmen zur Zukunftssicherung

Unterdessen bemüht sich nicht nur die Gewerkschaft um den Erhalt der Arbeitsplätze in Bautzen und Görlitz. Vor wenigen Tagen sicherte Ministerpräsident Stanislaw Tillich den knapp 1.900 Waggonbauern in Görlitz seine Unterstützung zu und versprach Fördermittel, wenn ein schlüssiges Unternehmenskonzept vorliege. Das betrifft sowohl Bautzen und Görlitz als auch das brandenburgische Hennigsdorf.

Bildrechte: MDR/Rico Herkner Wir wollen eine Zukunft aller Standorte, da sind wir uns mit Brandenburg einig. Hier ist eine Kompetenz vorhanden, die es in Deutschland nicht noch einmal gibt. Stanislaw Tillich Ministerpräsident Sachsen

Sogar in Berlin drehen sich die Rädchen, um die Werke in der Oberlausitz zu retten: Die IG Metall versucht nach eigenen Angaben im Hintergrund Netzwerke zu knüpfen - auch auf bundespolitischer Ebene. Doch es wird immer schwieriger, denn der Konzern hat zahlreiche Entwicklungsingenieure bereits versetzt oder an andere Standorte gelockt. Zudem haben inzwischen Konkurrenzbetriebe Spezalisten abgeworben. So wurde in den vergangenen Monaten die Entwicklungsabteilung nach Aussagen des Betriebsrates arbeitsunfähig gemacht.

Droht das Abstellgleis?

Ähnliches passierte vor einigen Jahren in Bautzen, als die Konstruktion von Straßenbahnen schrittweise nach Wien verlegt wurde. Damit verlor Bautzen seine Kernkompetenz für den Bau von Straßenbahnen. Nun sind Bautzen und Görlitz keine Entwicklungs- sondern langfristig nur noch Produktionsstandorte. Für die nächsten zwei Jahre haben die Waggonbauer in der Oberlausitz noch gut zu tun. Für die Deutsche Bahn werden Doppelstockwagen gebaut. Doch wie es dannach weiter geht, darüber wollte sich der aktuelle Deutschlandchef Michael Fohrer auf der Betriebsversammlung in Görlitz nicht konkret äußern. Seit mehr als einem Jahr kämpfen die Görlitzer Mitarbeiter von Bombardier um ihre Arbeitsplätze. Bildrechte: MDR/Lutz Günther

Ein Blick über den Tellerrand wäre für die Berliner Geschäftsführung möglicherweise hilfreich. Nach einer schweren Krise brummt in Niesky das Geschäft mit Güterwaggons. Einige Görlitzer Waggonbauer arbeiten bereits in Niesky. Sie wollten nicht warten, bis sie in Görlitz von Bombardier auf das Abstellgleis geschoben werden.