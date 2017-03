Gablenz Nicht ohne unsere Telefonzelle

Die gute alte Telefonzelle ist selten geworden. Noch seltener sieht man jemanden am öffentlichen Fernsprecher telefonieren, schließlich hat fast jeder ein Handy oder Smartphone. Und doch wollen viele Kommunen ihren öffentlichen Fernsprecher behalten. Auch die Gemeinde Gablenz bei Bad Muskau möchte auf ihre beiden Telefonzellen nicht verzichten. Denn an manchen Ecken gebe es keinen Funkempfang, sagt Bürgermeister Dietmar Noack, auch wenn die Telekom etwas anderes sage. Wer also einen Notruf absetzen möchte, dem bleibe nur die Telefonzelle. Gerade im Hinblick auf die vielen Besucher des Kromlauer Parks, der zur Gemeinde Gablenz gehört, sei der öffentliche Fernsprecher also wichtig.

Extrem unwirtschaftlich

Der Kromlauer Park in der Gemeinde Gablenz zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. Auch wegen ihnen besteht die Gemeinde auf dem Erhalt der Telefonzellen, um angesichts der vielen Funklöcher trotzdem einen Notruf absetzen zu können. Bildrechte: IMAGO Die Deutsche Telekom sieht das anders. Denn die beiden Telefonzellen in Gablenz würden kaum genutzt, weiß Telekomsprecher Georg von Wagner. Nur ein paar Euro im Monat brächten sie ein – demgegenüber stünden aber um die 100 Euro monatliche Unterhaltskosten für Reinigung und Reparatur. Das sei extrem unwirtschaftlich. Die Telekom würde die beiden Telefonzellen also am liebsten abbauen, wie sie das in den letzten Jahren schon viele tausend Male gemacht hat. Von einst 150.000 Telefonzellen gibt es in Deutschland nur noch etwa 30.000.

Kommunen müssen zustimmen

Doch das mit dem Abbau kann die Telekom nicht allein entscheiden. Sie muss erst die Kommunen um Zustimmung bitten. Hintergrund ist eine entsprechende Vereinbarung mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund. Denn die Telekom habe immer noch den Versorgungsauftrag mit öffentlicher Telefonie, sagt Ralph Sonnenschein vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Wenn also die Kommunen ihre Zustimmung zum Abbau der Telefonzelle verweigern, dann müsse die Telekom diese stehen lassen. Egal wie unwirtschaftlich das ist. Daran würde sich das Unternehmen auch streng halten, so Ralph Sonnenschein. Allerdings gelte diese Regelung nur für die klassischen Standorte und nicht für solche, die erst in den letzten Jahren hinzugekommen sind.