Bei einem Polizeieinsatz in Mittelherwigsdorf im Landkreis Görlitz ist eine Person getötet worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, wurde am Donnerstag ein 23-Jähriger von einem Polizeibeamten erschossen. Den Angaben zufolge war die Polizei gegen 12 Uhr zu einem Familienstreit im Ortsteil Eckartsberg gerufen worden. Der 23-Jährige soll seine 47 Jahre alte Mutter in einem Wohnhaus an der Straße Alte Gasse angegriffen haben. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland eilten zum Einsatzort. "Dort kam es zum Schusswaffengebrauch durch einen Polizeibeamten gegen den jungen Mann", heißt es in einer Mitteilung. Der 23-Jährige sei noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.