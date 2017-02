Ein Anfang Februar im Raum Niesky verschwundener Mann ist möglicherweise getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Görlitz mitteilten, wurde die Leiche des 24-Jährigen am Vortag in der Wohnung einer gleichaltrigen Frau in Görlitz gefunden. Die Mieterin und ein 33 Jahre alter mutmaßlicher Komplize wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittler untersuchen derzeit, wie der Mann ums Leben kam.

Der Vater des Mannes hatte am 9. Februar die Polizei informiert, dass sein Sohn verschwunden ist. Dieser war demnach zuletzt am 5. Februar gesehen worden. Die Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos, bis ein Zeugenhinweis die Ermittler auf eine heiße Spur brachte. Sie stellten am Montag die beiden Verdächtigen in der Wohnung des 33-Jährigen in Weigsdorf-Köblitz. Zudem entdeckte eine Polizeistreife das Auto des Vermissten in der Nähe eines Einkaufszentrums bei Kamenz. Weitere Ermittlungen führten schließlich zu der Leiche des Vermissten.