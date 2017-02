Nach dem Fund einer Leiche in Görlitz hat die zuständige Mordkommission eine Sammelstelle für Zeugenhinweise eingerichtet. Wie Polizeidirektion und Staatsanwaltschaft in Görlitz mitteilten, sind seit dem Bekanntwerden der Tat einzelne Zeugenhinweise bei den Behörden eingegangen. Um diese konzentrieren zu können, sei die zentrale Informationsstelle eingerichtet worden.

Ziel sei es, Informationen zum Tathergang und den Todesumständen des 24 Jahre alten Opfers zu gewinnen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft liegt bislang kein abschließendes Obduktionsergebnis vor. Die Behörden bitten außerdem um weitere Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen, die sich in Untersuchungshaft befinden. Zeugen werden gebeten, Informationen nicht in sozialen Netzwerken zu posten, sondern sich an die Polizeidirektion Görlitz zu wenden.