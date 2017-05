Bis Mitte Mai sollen die Gleise zwischen Knappenrode und Uhyst fertig verlegt sein. Der Abschnitt ist Teil einer West-Ost-Magistrale, die Ende 2018 die Nordseehäfen via Lausitz mit China verbinden soll. Die Bahn investiert rund 550 Millionen Euro in das Projekt. Sobald der Ausbau abgeschlossen ist, sollen auf der Ausbaustrecke Chemieprodukte, Rohstoffe, Maschinen und Autos transportiert werden. Bahnmanager sprechen von einer "Magistrale für Investoren". Nach MDR-Informationen soll die neue Bahntrasse auch für die Ansiedlung des neuen deutsch-chinesischen Autowerkes im nahen Rothenburg ausschlaggebend gewesen sein.

Die Bauarbeiten am Bahnhof in Niesky sollen im August beginnen. Bildrechte: MDR/Rico Herkner

Auch der Lausitzer BASF-Standort in Schwarzheide setzt auf die Niederschlesische Gleistrasse. Teure Spezialchemie sei so schneller zwischen China und Deutschland zu transportieren, argumentiert die Konzernleitung. Ein Kostenvorteil, der bereits für Produktionserweiterungen und neue Chemiejobs in der Region sorgte. Der Waggonbau Niesky setzt mit seinem China-Engagement ebenfalls voll auf das neue Gleis vor dem eigenen Werkstor. Außerdem sollen tausende Autos aus Osteuropa künftig über die neuen Gleise Richtung Westen transportiert werden. Das bedeutet für die Region neue Logistikjobs und neue Arbeitsplätze in der Waggoninstandhaltung.