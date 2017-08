Tschernobylverein Kamenz Erholungskur mit Lerneffekt

Praxistest Alltag

Neben einer Stadtführung durch Kamenz steht auch Baden, Wandern und ein Besuch im Hygienmuseum in Dresden auf dem Programm. Bildrechte: MDR/Lutz Günther Doch egal, warum sie an Diabetes erkrankt sind - der 13-jährige Alexej und die anderen Kinder müssen nun mit der Krankheit leben. Bereits zu Hause in Weißrussland sind sie im Umgang mit den Messgeräten geschult worden. In Kamenz sollen sie nun unter praktischen Bedingungen lernen, wie sie mit ihrer Diabetes gut leben können: Dass man zum Beispiel auch mal Schokolade essen darf oder was man tut, wenn der Messwert zu hoch ist.

Das ist hier eine richtige Lebensschule für uns. Wir lernen den Umgang mit Diabetes auch in schwierigen Situationen, wenn man die Spritze mal vergessen hat oder nicht gleich etwas essen kann. Christina, 12 Jahre

In Weißrussland ist solch ein eigenverantwortlicher Umgang mit der Diabetes nicht an der Tagesordnung. Dort entscheiden offiziell nicht die Kinder anhand ihrer Messwerte oder ihrer Aktivität, wieviel Insulin sie spritzen müssen. Die Mahlzeiten sind streng geregelt. Würden sie dort einmal mehr als vorgeschrieben essen, müssten die Eltern immer den Arzt anrufen, der dann die entsprechende Anweisung gebe, erzählt Betreuerin Ludmilla Marschukewitsch. Hinzu komme, dass Teststreifen für die Messgeräte sehr teuer seien: "In Weißrussland bekommt jedes Kind kostenlos Insulin vom Staat, aber nur drei Teststreifen am Tag kostenlos. So muss jedes Kind zweimal im Jahr in ein Krankenhaus, um die Zuckerwerte einzustellen." Außerdem gebe es in Weißrussland keine Möglichkeit für die Kinder, sich so wie hier zu erholen.

Erholen bei Wandern, Baden und Spaß haben

Damit die Wochen in Sachsen für die Jungen und Mädchen so erholsam wie möglich werden, hat die Kamenzer Initiative viele Ausflüge organisiert: Baden, Wandern, Kahnfahren im Spreewald oder ein Besuch in Dresden stehen zum Beispiel auf dem Programm. Denn auch die allgemeine Gesundheit und das Immunsystem der Kinder solle gestärkt werden, sagt Vereinssprecher Georg Tietzen. "Damit sollen sie auch widerstandsfähiger gegen andere Erkrankungen werden, die infolge der radioaktiven Strahlung auftreten." Denn die hat noch lange nicht ausgestrahlt. Auch in den nächsten Jahrzehnten wird die Region um Tschernobyl unter den folgen der Reaktorkatastrophe zu leiden haben.