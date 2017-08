So könnte eine Fußgängerbrücke den Touristikparkplatz auf der einen Seite der Spree mit Bautzens Sehenswürdigkeiten auf der anderen Seite verbinden.

So könnte eine Fußgängerbrücke den Touristikparkplatz auf der einen Seite der Spree mit Bautzens Sehenswürdigkeiten auf der anderen Seite verbinden.

So könnte eine Fußgängerbrücke den Touristikparkplatz auf der einen Seite der Spree mit Bautzens Sehenswürdigkeiten auf der anderen Seite verbinden. Bildrechte: Professur für Städtebau, Fakultät Architektur, TU Dresden

Seit Jahren schon träumen einige Bautzener von einer direkten Verbindung von der Neustadt in die Altstadt. Eine mehr als 100 Meter lange Brücke, die hoch über der Spree zwischen Protschenberg und Ortenburg schwebt. Sozusagen als praktische Abkürzung für Fußgänger, die sich das mühsame Hinab und Hinauf durchs Spreetal ersparen und als touristische Attraktion sowieso.

Am Mittwoch sind erstmals die Pläne für eine neue Spreebrücke im Rathaus öffentlich vorgestellt worden. Die Gestaltungsstudie stammt von Studierenden und Mitarbeitern der Fachbereiche Architektur und Landschaftssbau der TU Dresden. Da es nur eine Gestaltungsstudie ist, wurden Fragen wie die technische Umsetzung oder die Finanzierung noch nicht geklärt. Die Entwürfe sollen in der nächsten Stadtratssitzung diskutiert werden, so die Stadtverwaltung.