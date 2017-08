Der Freistaat Sachsen besaß einst eines der am besten ausgebauten Eisenbahnnetze in Deutschland. Fast jede Gemeinde war per Schiene zu erreichen. Doch seit Jahren wird das Schienennetz immer dünner, denn die Deutsche Bahn AG verlor das Interesse an zahlreichen Nebenstrecken. 570 Eisenbahnkilometer radierte die Deutsche Bahn seit 1990 aus dem Streckennetz, darunter auch vor 18 Jahren die Bahnverbindung Niedercunnersdorf - Oderwitz. Aktuell umfasst das Streckennetz in Sachsen 2.642 Kilometer.

In einem Brief an den Görlitzer Landrat Bernd Lange teilte er mir, die Gemeinde Kottmar habe keine finanziellen Möglichkeiten sich über ihre Pflichtaufgaben hinaus an solchen Projekten zu beteiligen. Auch habe der Kreis bislang nicht deutlich sagen können, welche Ausgaben in den Folgejahren auf die Kommunen zukämen. Auch die Oberlausitzer Initiative "Pro Herrnhuter Bahn" ist gegen das Radweg-Projekt. Die erst vor wenigen Monaten gegründete Bürgerinitiative will stattdessen Bahnstrecke wiederbeleben.