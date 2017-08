Beim einem Verkehrsunfall im Ort Deutsch-Paulsdorf zwischen Löbau und Görlitz sind am Sonntag drei Jugendliche schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein erst 17 Jahre alter Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen prallte gegen einen Leistungsmast, der umkippte, und schleuderte anschließend gegen einen Birnbaum. Dieser brach in etwa zwei Meter Höhe ab.

