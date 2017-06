In Taubenheim bei Sohland hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Sohlander Straße ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines Lkw hatte beim Verlassen der Baustelle vergessen, eine seiner Stützen mit einem Stift zu sichern. In einer Kurve rutschte die Stütze heraus und erfasste auf einer Brücke eine Rollstuhlfahrerin. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.



Die Polizei ermittelt gegen den Lkw-Fahrer. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Taubenheim und Sohland sicherten die Einsatzstelle ab.