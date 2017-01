Auf der S101 bei Burkau sind am frühen Montagabend zwei Fahrzeuge aufgrund von Blitzeis zusammengestoßen. Nach Informationen eines MDR-Reporters war eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug von Burkau aus in Richtung Uhyst am Taucher unterwegs. An der Kreuzung zur Staatsstraße 101 sei die Frau auf der spiegelglatten Fahrbahn nicht mehr zum Stehen gekommen und in ein aus Taschendorf kommendes Fahrzeug gekracht. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Die Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt.